Berat Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir: Nasıl niyet edilir?

2022 Berat Kandili orucu hakkında detaylar, bu kıymetli günün arifesinde milyonlarca kişi tarafından incelemeye alındı. Konuyla ilgili bilgilerini tazelemek isteyenler ve kandil orucu hakkında detayları merak edenler Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur sorularıyla detaylı araştırma yapıyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek.

ÖZGÜN Berat kandili mesajları: resimli anlamlı dualı 2022 berat kandili mesajlar

BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR, NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, ‘Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?’ sorusuna şu şekilde yanıt verildi:Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

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ÖZGÜN Berat gecesi ile ilgili ayet ve hadisler

BERAT KANDİLİ ORUCUNUN SEVABI NEDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

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Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

ÖZGÜN Efendimizin aylardan 'benim ayım' dediği: Şaban ayı

BERAT KANDİLİ DUASI

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)