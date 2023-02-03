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Beşiktaş - Sivasspor
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı. Maç detayları haberimizde.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Sivasspor deplasmanında olacak. Karşılaşma 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor evinde 4 maçtır kazanamıyor.
Beşiktaş deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor.
Her iki takımın son 10 karşılaşmasında Beşiktaş’ın 5 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Sivasspor 4 maçtan galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.