BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Her iki takımın son 10 karşılaşmasında Beşiktaş’ın 5 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Sivasspor 4 maçtan galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.