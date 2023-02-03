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Beşiktaş, 23. hafta hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile noktalandı. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte soruların cevapları.

14:45 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş - Sivasspor

Beşiktaş - Sivasspor

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı. Maç detayları haberimizde.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Sivasspor deplasmanında olacak. Karşılaşma 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor evinde 4 maçtır kazanamıyor.

Beşiktaş deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor.

Her iki takımın son 10 karşılaşmasında Beşiktaş’ın 5 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Sivasspor 4 maçtan galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG






#Beşiktaş
#Sivasspor
#Spor Toto Süper Lig
#23. hafta
#Şenol Güneş
2 saat önce
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Beşiktaş, 23. hafta hazırlıklarını tamamladı
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