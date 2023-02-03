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Kayserispor
Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Yukatel Kayserispor 23. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte maç detayları.
Kayserispor Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Giresunspor deplasmanında olacak. Karşılaşma 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
İki takımın son 10 karşılaşmasında Kayserispor’un 5 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan sadece 1’ini Giresunspor kazanırken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor toplamda 6 maçtır kazanamıyor
Kayserispor son 5 maçında 3 galibiyet 2 yenilgi aldı.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından top kapma ve pres çalışması yaptı.
Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçı, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak.