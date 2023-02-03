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Kayserispor 23. hafta hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından top kapma ve pres çalışması yaptı. Peki Kayseri bu hafta kimle oynuyor, maçı ne zaman? İşte detaylar.

17:16 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayserispor

Kayserispor

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Yukatel Kayserispor 23. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte maç detayları.

KAYSERİSPOR BU HAFTA KİMLE OYNUYOR, MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Giresunspor deplasmanında olacak. Karşılaşma 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

İki takımın son 10 karşılaşmasında Kayserispor’un 5 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan sadece 1’ini Giresunspor kazanırken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor toplamda 6 maçtır kazanamıyor

Kayserispor son 5 maçında 3 galibiyet 2 yenilgi aldı.

KAYSERİSPOR, GİRESUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından top kapma ve pres çalışması yaptı.

Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçı, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Kayserispor
#Giresunspor
#Spor Toto Süper Lig
#23. hafta
1 saat önce
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Kayserispor 23. hafta hazırlıklarına başladı
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