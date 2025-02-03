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Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Valilikten kar yağışı uyarısı

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Valilikten kar yağışı uyarısı

22:043/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bilecik Valiliğinden kar yağışı uyarısı
Bilecik Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Bilecik Valiliği, yarın ve çarşamba günü kar yağışı beklendiğini vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı. Kar yağışının beklendiği Bilecik'te öğrencilerin gündeminde iste tatil konusu yer aldı. Peki Bilecik'te yarın (4 Şubat) okullar tatil mi?

Bilecik Valiliği, hava durumu değerlendirmelerinin ardından vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bilecik'te yarın (4 Şubat) ve çarşamba günü kar yağışının beklendiğini açıklayan Bilecik Valiliği, okulların tatil olmasına ilişkin bir detay paylaşmadı.


BİLECİKTE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?


Bilecik'te okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının şiddetine bağlı olarak, ulaşımda aksamalar yaşanırsa tatil ile ilgili kararlar da gündeme gelebilir. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.


BİLECİK VALİLİĞİNDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Bilecik'te yarın ve çarşamba günü kar yağışı beklenirken, Valilik vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bilecik'te yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.


Bilecik Valiliği, sosyal medya hesaplarından vatandaşları ulaşımda buzlanma, don olayı ve sis gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Salı gününden itibaren ilimizde sıcaklıkların mevsim normalleri altına inmesi beklenmektedir. Salı ve çarşamba günleri ilimiz genelinde havanın yağışlı olacağı ve yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, yükseklerde ise kuvvetli yağış şeklinde olması halinde ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı ve sis gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.




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