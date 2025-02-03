Bilecik'te okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının şiddetine bağlı olarak, ulaşımda aksamalar yaşanırsa tatil ile ilgili kararlar da gündeme gelebilir. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

Bilecik'te yarın ve çarşamba günü kar yağışı beklenirken, Valilik vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bilecik'te yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Bilecik Valiliği, sosyal medya hesaplarından vatandaşları ulaşımda buzlanma, don olayı ve sis gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Salı gününden itibaren ilimizde sıcaklıkların mevsim normalleri altına inmesi beklenmektedir. Salı ve çarşamba günleri ilimiz genelinde havanın yağışlı olacağı ve yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, yükseklerde ise kuvvetli yağış şeklinde olması halinde ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı ve sis gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.