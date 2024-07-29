BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos’ta ilan edilecek.BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman nasıl, nereden yapılır? BİLSEM kayıtları için gereken belgeler neler? İşte detaylar...