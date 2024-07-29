BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ
31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.
05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.
12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.
05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.