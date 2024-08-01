BİLSEM bireysel değerlendirme süreci devam ediyor. Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler BİLSEM kayıt tarihlerinde kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman nasıl, nereden yapılır? 2024-2025 BİLSEM kayıtları için gereken belgeler neler? İşte detaylar...