BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecekti. Ancak bu tarihte açıklanmadı. BİLSEM sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ
31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.
05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.
12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.
05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.