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BİLSEM sonuçları gecikti! 2024 BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı, nasıl öğrenilecek? Gözler MEB.gov.tr'de

Öğrenci ve velilerin gözü kulağı BİLSEM mülakat sonuçlarında... 2024 Bilim Sanat Merkezleri sınavlarının ardından bireysel değerlendirme uygulamaları Mayıs ve Temmuz ayları arasında alındı. Bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sonuçları Temmuz ayının son günü ilan edilecekti ancak açıklanmadı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçları nasıl öğrenilecek? BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? 2024 MEB Bireysel değerlendirme BİLSEM sonuç sorgulama ekranı haberimizde

09:08 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:08 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
BİLSEM
BİLSEM
Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları sorgulanıyor. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine yer verildi. Peki,
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları
ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecekti. Ancak bu tarihte açıklanmadı. BİLSEM sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM mülakat sonuçları
online olarak öğrenilebilecek. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.



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