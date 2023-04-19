BİLSEM
BİLSEM sınav sonuçları 2023 için geri sayım başladı. BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı için binlerce velinin gözü kulağı MEB.gov.tr duyurular ekranına çevrildi. Bilim Sanat Merkezi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve veliler sonuç tarihini merak ediyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için beklenen tarih geldi. Sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 19 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları için saat bilgisi paylaşılmazken, sonuçların öğleden önce meb.gov.tr sayfasında açıklanması bekleniyor.
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM mülakat sonuçları http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu bağlantısından sorgulanabilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.