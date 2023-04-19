BİLSEM sınav sonuçları 2023 için geri sayım başladı. BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı için binlerce velinin gözü kulağı MEB.gov.tr duyurular ekranına çevrildi. Bilim Sanat Merkezi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve veliler sonuç tarihini merak ediyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için beklenen tarih geldi. Sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.