BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ve araştırdığı BİLSEM sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. BİLSEM 2022 sınavına giren öğrenciler süreci olabildiğince dikkatli takip ediyor. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenen puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alındı. Peki, BİLSEM 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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