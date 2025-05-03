BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM değerlendirme sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde bireysel değerlendirme aşaması devam ediyor. 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler için uygulanan bu değerlendirmeler, 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanacak. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Veliler ise 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.

a) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

b) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.