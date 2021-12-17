BİM 21 Aralık Salı Aktüel Ürün Kataloğu BİM Haftanın İndirimleri Listesi

Uyguna indirimli alışveriş yamak isteyenler BİM marketlerinin her hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. BİM uygun fiyatlı aktüel ürünleri 21 Aralık Salı günü satışa sunulacak ürün listesi haberimizde...

BİM 21 ARALIK SALI AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Bim aktüel ürünler kataloğu, haftanın Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler adı altında yayınlanmaktadır. Alışverişçiler, direkt olarak Bim mağazalarından bu katalogları temin edebileceği gibi internet üzerinden “Bim bu hafta” ya da “Bim aktüel” aramalarını yaparak güncel kataloglara erişebilirler. İşte 21 Aralık Salı BİM aktüel ürünleri:

BİM'de bu hafta neler var?

Efsane 5 Kg İthal Pilavlık Pirinç 29,90 TL

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Tat 1700 gr Kavanoz Domates Salçası 27,50 TL

Marbir 1400 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin 27,50 TL

Efsane 2 Kg Tam Buğday Unu 12,90 TL

Toblerone 360 gr Sütlü Çikolata 29,90 TL

Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 29,90 TL

Kerem 3×180 gr Labne 22,90 TL

Kaanlar 500 gr Geleneksel Tuzlu Tereyağı 34,90 TL

Milka Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç Bisküvi 14,90 TL

Milka Mini Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 9,90 TL

Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Mini Bisküvi 9,90 TL

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Today 50 gr Kartopu Kek 1,50 TL

Serel Teneke Helva Çeşitleri 25,90 TL

Fıçı 2550 gr Salatalık Turşusu 19,90 TL

Indomie Noodle 10’lu Paket 19,90 TL

Sayley 200 gr Sürülebilir Krema 19,90 TL

Hellema 5×24 gr Kakaolu Kek 14,90 TL

Bebeto 750 gr Yumuşak Şeker 19,90 TL

Destan 1000 gr Karbonat 9,90 TL

Dates n Choco Hindistan Cevizi ve Beyaz Çikolata Kaplı Bademli 90 gr Hurma 9,90 TL

Kemal Kükrer 375 ml Yudumluk Sirke 9,90

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Bony Vita 210 g Vitaminli Yumuşak Şeker 17,90 TL

Destan 120 gr Zerdeçal 8,90 TL

Destan 80 gr Zencefil 8,90 TL

Knorr 480 gr Kelle Paça Çorba 16,90 TL

Defne 350 gr Tarhana 5,90 TL

Hünnap Propolis 30 ml Ekstresi 29,90 TL

Hünnap 100 ml Çörek Otu Yağı 29,90 TL

Hünnap 150 ml Karamürver 29,90 TL

Hünnap 100 ml Sarı Kantoron Yağı 29,90 TL

Hünnap 640 gr Keçiboynuzu Özü 26,90 TL

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Herby 20’li Karışık Bitki Çayı 12,90 TL

Greenwood 50 gr Ihlamur 12,90 TL

Kozan Kooperatif 850 gr Çiçek Balı 39,90 TL

Serel 800 gr Dut Pekmezi 14,90 TL

Serel 1000 gr Çifte Kavrulmuş Tahin 34,90 TL

Eker 125 gr Probiyotik Yoğurt 4,90 TL

Eker 200 ml Çilekli Kefir 3,75 TL

Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 6,90 TL

Tat 720 cc Kırmızı Pancar Turşusu 9,90 TL

Melis 180 gr Sarımsak Turşusu 9,90 TL

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Selva Ruşeymli 350 gr Burgu Makarna 5,50 TL

Selva 15×8 gr Buğday Ruşeymi 6,90 TL

Gemlik Nazlısı 1400 gr Gemlik Siyah Zeytin 38,90 TL

Deva 500 gr Pul-İsot Biber 16,90 TL

Destan 150 gr Toz Tarçın 12,90 TL

Destan 75 gr Çubuk Tarçın 12,90 TL