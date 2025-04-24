Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki onlarca artçı deprem, vatandaşları bina hasar tespit sorgulama ve başvuru işlemlerine yöneltti. Depremin ardından evlerinde hasar olup olmadığını, binanın depreme dayanıklı mı ve hasar tespiti nasıl yapılır? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından e-devlet sistemine entegre edilen bina hasar durumu tespit başvuruları online olarak dakikalar içerisinde yapılabiliyor. E-devlet bina hasar tespiti başvuru işlemleriyle ilgili bilgiler yazımızın devamında yer alıyor. İşte e-devlet bina hasar tespiti başvuru ekranı.





BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU İŞLEMLERİ NELER?

Bina hasar tespit başvuruları adım adım şu şekilde yapılabilmektedir;

-e-Devlet’e giriş yapın.

-Arama çubuğuna “Hasar Tespit Başvurusu” yazın.

-“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Hasar Tespit Başvurusu” hizmetine tıklayın.

Açılan formda istenen bilgileri doldurun:

-Adres bilgisi (bina adresi)

-Hasar durumu (varsa fotoğraflar)

-İletişim bilgileri

-Başvurunuzu onaylayıp gönderin.





Kaymakamlık veya İl/İlçe Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden Başvuru Şehir merkezlerinde, il afet ve acil durum müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe, belde ve köylerde kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.





AFAD veya Alo 181 Üzerinden Bilgi Alma

Hasar tespitiyle ilgili bilgi almak için:

AFAD İl Müdürlükleri

Alo 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hattı





HASAR TESPİT RAPORLARI NASIL ÖĞRENİLİR?