İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ile birlikte, bina hasar tespiti işlemleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul'da birçok kişi hasar tespit sorgulama ve başvurularının nereden ve nasıl yapıldığını sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem hasar tespit başvuruları E-devlet sistemi üzerinden adres, T.C kimlik no bilgileri ile yapılabiliyor. Aynı şekilde afet hasar tespit sonucu sorgulamaları da e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki onlarca artçı deprem, vatandaşları bina hasar tespit sorgulama ve başvuru işlemlerine yöneltti. Depremin ardından evlerinde hasar olup olmadığını, binanın depreme dayanıklı mı ve hasar tespiti nasıl yapılır? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından e-devlet sistemine entegre edilen bina hasar durumu tespit başvuruları online olarak dakikalar içerisinde yapılabiliyor. E-devlet bina hasar tespiti başvuru işlemleriyle ilgili bilgiler yazımızın devamında yer alıyor. İşte e-devlet bina hasar tespiti başvuru ekranı.
BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU İŞLEMLERİ NELER?
Bina hasar tespit başvuruları adım adım şu şekilde yapılabilmektedir;
-e-Devlet’e giriş yapın.
-Arama çubuğuna “Hasar Tespit Başvurusu” yazın.
-“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Hasar Tespit Başvurusu” hizmetine tıklayın.
Açılan formda istenen bilgileri doldurun:
-Adres bilgisi (bina adresi)
-Hasar durumu (varsa fotoğraflar)
-İletişim bilgileri
-Başvurunuzu onaylayıp gönderin.
Kaymakamlık veya İl/İlçe Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden Başvuru Şehir merkezlerinde, il afet ve acil durum müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe, belde ve köylerde kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.
AFAD veya Alo 181 Üzerinden Bilgi Alma
Hasar tespitiyle ilgili bilgi almak için:
AFAD İl Müdürlükleri
Alo 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hattı
HASAR TESPİT RAPORLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan tespitlerin sonuçları yine e-Devlet üzerinden “Afet Hasar Tespit Sonucu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla görüntülenebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlıkları da bu konuda bilgi verebiliyor.