2022 Bitlis imsakiye: İftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de Müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Bitlis'te ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...
2022 Bitlis İmsakiye
2022 Bitlis Sahur Vakti
Bitlis sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Bitlis sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İmsak vakti: 04:25
2022 Bitlis İftar Vakti
Bitlis iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Bitlis iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İftar Vakti: 18:42
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.