2022 Bitlis imsakiye: İftar ve sahur vakitleri Bitlis sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bitlis'te yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bitlis imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bitlis iftar vakti, Bitlis Sahur vaktini de içeren Bitlis 2022 imsakiyesi...

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