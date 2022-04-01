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2022 Bitlis imsakiye: İftar ve sahur vakitleri

Bitlis sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bitlis'te yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bitlis imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bitlis iftar vakti, Bitlis Sahur vaktini de içeren Bitlis 2022 imsakiyesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitlis İmsakiye: 2022 Bitlis İftar Vakti - Bitlis Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​2022 Bitlis imsakiye

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de Müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Bitlis'te ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 Bitlis İmsakiye

2022 Bitlis imsakiye
2022 Bitlis imsakiye

2022 Bitlis Sahur Vakti

Bitlis sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Bitlis sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İmsak vakti: 04:25

2022 Bitlis Sahur Vakti

2022 Bitlis İftar Vakti

Bitlis iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Bitlis iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İftar Vakti: 18:42

2022 Bitlis İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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