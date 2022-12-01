Bolu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularında İlk Evim başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuruların ardından TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, sosyal konut kura çekilişlerini 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan illeriyle başlattı. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Bolu TOKİ Kura Sonuçları isim listesi
Bolu merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Cavit Öztürk
- Yılmaz Kaymaz
- Şerife Özcan
- Alaettin Bozkurt
- Bayram Kaysanak
- Nizamettin Er
- Nezaket Erdoğan
- Atike Erişmiş
- Mert Alpteker
- Cafer Aydemir
- Kadir Pişiren
- Süleyman Koçyiğit
- Derya Köse
- Yakupcan Kılıç
- Betül Yıldız
- Sündüz Eroğlu
- Birol Torunoğlu
- Mesut Güder
- Jale Soner Canbolat
- Safiye Arslantürk
- Selami Bal
- Nadide Baykal
- Şerefe Akgül
- Lütfi Akbıyıkoğlu
- Şerife Ayten
- Murat Tutar
- Pamuk Güven
- Muhittin Ayaz
- Kader Özen
- Orhan Fezioğulları
- Mustafa Şahin
- Asiye Kıvrak
- Şerafettin Altın
- İsmail Meniz
- Abdullah Katı
- Neşe Özboyacı
- Seyhan Kayabaşı
- Taliye Öztozan
- Sefer Can
- Ayşegül Demir
- Metin Hıdır
- İbrahim Alakuş
- Mehmet Ünal
- Hayrullah Çiloğlu
- İbrahim Akçaköse
- Kadriye Sarıer
- İhsan Güden
- Hatice Güler
- Celalettin Aydın
- Hasan Yaman
- Feridun Cavaç
- Faik Ertabak
- Havva Acar
- Ekrem Narin
- Hakkı Derin
- Yüksel Tanrıkulu
- Mustafa Cantürk
- Elber Zeki Büyükgüçlü
- Doğukan Akcakavak
- Muhammed Cihad çimen
- İrem Beken
- Ramazan Yücel Tayhan
- Harun Emre Kaya
- Turgut Erdoğan
- Mustafa Danışman
- Okan Kaya
- Hilal Öztürk
- Hayati Ceyhan
- Şehide Sena Altan
- Hakan Türkan
- Yasin Gökay
- İlknur Çakır
- Alper Batar
- Batuhan Altunel
- Mücahit Budak
- Seren Güler
- Sefa Canlıol
- Mohammad Alhalabe
- Can Burak Arslan
- Özkan Gerboğa
- Sercan Açıkel
- Şeyma Uludaş
- Mustafa Arda Kıyasoğlu
- Ahsen Sevra Aslan
- Burak Duran
- Necati Yurt
- Zeynep Yüseyra Kaya
- Onur Bayraklı
- Lokman Atay
- Sedat Ünal
- Selen Gökçe
- Ufuk Öztürk
- İbrahim Durak
- Muhammed Hakan Çetinkaya
- Vedat Kurt
- Nurcan Fırtına
- Nurullah Soy
- Ayşegül Çalışkan
- Fatma Kocaman
- Serap Ay
- Ahmet Tunahan Demirbaş
- Ali Çalışkan
- Safiye Temel
- Veysel Bayram
- Furkan Çiğdem
- Numan Altun
- Gökhan Ayvaz
- Yılmaz Alptekin
- Kadir Karib
- Hayrettin Mete
- Fehmi Uğurlu
- Onur Yazıcı
- Serap Atar
- Halit Kozan
- Siem Sarı
- Hacer Güler
- İbrahim Bağcı
- İlker Kiremitçi
- Cahit Dursun
- Kemalettin Karagöz
- Mahmut Şen
- Şerife Altunay
- Muhammed Cahit Özkan
- Şerafettin Melih Terzioğlu
- Firdevs İrem Erdoğan
- irfan Özkan
- Kenan Çetinkaya
- Ayşe Merve Karahan
- Emirhan İnan
- Eda Yıldırım
- Ahmet Bostancı
- Mustafa Özdemir
- Mustafa Bozkurt
- celal Yıldız
- Servet Kabak
- İsmail Yalçın
- İbrahim Güldemir
- Rıza Erbaş
- Yusuf Başaran
Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bolu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
Bolu'da TOKİ konutları nerede yapılacak?
Bolu Yeniçağa’da 206, Mengen’de 204, Bolu merkezde 200, Kıbrısçık’ta 198, Dörtdivan’da 94 konut yapılacak
TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?
Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.
TOKİ konutları taksitleri ne kadar?
608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.