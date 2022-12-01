Bolu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularında İlk Evim başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuruların ardından TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, sosyal konut kura çekilişlerini 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan illeriyle başlattı. Peki, Bolu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Bolu TOKİ Kura Sonuçları isim listesi

Bolu merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Cavit Öztürk

Yılmaz Kaymaz

Şerife Özcan

Alaettin Bozkurt

Bayram Kaysanak

Nizamettin Er

Nezaket Erdoğan

Atike Erişmiş

Mert Alpteker

Cafer Aydemir

Kadir Pişiren

Süleyman Koçyiğit

Derya Köse

Yakupcan Kılıç

Betül Yıldız

Sündüz Eroğlu

Birol Torunoğlu

Mesut Güder

Jale Soner Canbolat

Safiye Arslantürk

Selami Bal

Nadide Baykal

Şerefe Akgül

Lütfi Akbıyıkoğlu

Şerife Ayten

Murat Tutar

Pamuk Güven

Muhittin Ayaz

Kader Özen

Orhan Fezioğulları

Mustafa Şahin

Asiye Kıvrak

Şerafettin Altın

İsmail Meniz

Abdullah Katı

Neşe Özboyacı

Seyhan Kayabaşı

Taliye Öztozan

Sefer Can

Ayşegül Demir

Metin Hıdır

İbrahim Alakuş

Mehmet Ünal

Hayrullah Çiloğlu

İbrahim Akçaköse

Kadriye Sarıer

İhsan Güden

Hatice Güler

Celalettin Aydın

Hasan Yaman

Feridun Cavaç

Faik Ertabak

Havva Acar

Ekrem Narin

Hakkı Derin

Yüksel Tanrıkulu

Mustafa Cantürk

Elber Zeki Büyükgüçlü

Doğukan Akcakavak

Muhammed Cihad çimen

İrem Beken

Ramazan Yücel Tayhan

Harun Emre Kaya

Turgut Erdoğan

Mustafa Danışman

Okan Kaya

Hilal Öztürk

Hayati Ceyhan

Şehide Sena Altan

Hakan Türkan

Yasin Gökay

İlknur Çakır

Alper Batar

Batuhan Altunel

Mücahit Budak

Seren Güler

Sefa Canlıol

Mohammad Alhalabe

Can Burak Arslan

Özkan Gerboğa

Sercan Açıkel

Şeyma Uludaş

Mustafa Arda Kıyasoğlu

Ahsen Sevra Aslan

Burak Duran

Necati Yurt

Zeynep Yüseyra Kaya

Onur Bayraklı

Lokman Atay

Sedat Ünal

Selen Gökçe

Ufuk Öztürk

İbrahim Durak

Muhammed Hakan Çetinkaya

Vedat Kurt

Nurcan Fırtına

Nurullah Soy

Ayşegül Çalışkan

Fatma Kocaman

Serap Ay

Ahmet Tunahan Demirbaş

Ali Çalışkan

Safiye Temel

Veysel Bayram

Furkan Çiğdem

Numan Altun

Gökhan Ayvaz

Yılmaz Alptekin

Kadir Karib

Hayrettin Mete

Fehmi Uğurlu

Onur Yazıcı

Serap Atar

Halit Kozan

Siem Sarı

Hacer Güler

İbrahim Bağcı

İlker Kiremitçi

Cahit Dursun

Kemalettin Karagöz

Mahmut Şen

Şerife Altunay

Muhammed Cahit Özkan

Şerafettin Melih Terzioğlu

Firdevs İrem Erdoğan

irfan Özkan

Kenan Çetinkaya

Ayşe Merve Karahan

Emirhan İnan

Eda Yıldırım

Ahmet Bostancı

Mustafa Özdemir

Mustafa Bozkurt

celal Yıldız

Servet Kabak

İsmail Yalçın

İbrahim Güldemir

Rıza Erbaş

Yusuf Başaran

Bolu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bolu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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BOLU TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Bolu'da TOKİ konutları nerede yapılacak?

Bolu Yeniçağa’da 206, Mengen’de 204, Bolu merkezde 200, Kıbrısçık’ta 198, Dörtdivan’da 94 konut yapılacak

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ kura çekilişlerinin yanı sıra evlerin teslim tarihi konusuna da değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kulandı.

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TOKİ konutları taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.