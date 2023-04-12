Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi gibi borçları da kapsayan vergi affı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Düzenleme kapsamında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacak.

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren vergi affı borç yapılandırma düzenlemesinde son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlanacak.

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek yapılabiliyor.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı`nın ardından yeni yapılandırma paketinin ayrıntılarını paylaştı. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlanacak.

Bu teklifle, yurttaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının cezaları kaldırılacak. Düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak.

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son verilmişti. Geçmişte endeksle oluşmuş borçlar da silinmişti. Yapılacak düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi mümkün olacak. Daha önce 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme yapılmıştı.

Şimdi de aynı uygulama, vergi dairelerine vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan yurttaşlar için hayata geçirilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak.



