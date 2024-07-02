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Borsada son durum ne, BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 puandan başladı. Borsaya vergi mi geliyor? En çok kazandıran sektör endeksleri hangileri oldu? İşte borsada son durum haberleri.

10:44 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:45 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,16 puan ve yüzde 0,62 artarak 10.714,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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