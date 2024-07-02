Altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası FED kararı öncesi rotasını değiştirdi. Büyüme verisiyle yükselişini güçlendiren ons altın tekrar geri çekildi. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 2 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...