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Meteoroloji o güne işaret etti: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada " hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı ve iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı. Peki hava durumu bu hafta nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri.

10:11 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?

Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış nerede var?

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün dahil 3 günlük süreçte en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 20, Samsun ve Trabzon'da 22, İzmir ve Adana'da 23, Diyarbakır'da 22 derece civarında seyredecek.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.


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