Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.