Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan maç programı

Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan maç programı

20:462/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Günün maç programı
Günün maç programı

Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig ve İspanya Kral Kupası maçlarının oynanacağı bu gecede karşılaşma saatleri bekleniyor. Gecenin dikkat çeken maçları arasında Fenerbahçe-Galatasaray, Manchester City-Leicester City, Liverpool-Everton, Milan-İnter mücadeleleri yer alıyor. İşte 2 Nisan bugünkü maç programı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programı netleşti. Hem kupada hem de ligdeki maçların başlayacağı saatleri ve hangi karşılaşmaların yer aldığını sayfamızda paylaşıyoruz. İşte günün maç programı.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (2 Nisan 2025)


Ziraat Türkiye Kupası

17:45 Trabzonspor-Bodrumspor (A Spor)

20:45 Fenerbahçe-Galatasaray (ATV)

İngiltere Premier Lig

21:45 Brighton-Aston Villa (beIN Sports 4)

21:45 Bournemouth-Ipswich Town (beIN Sports Max 1)

21:45 Manchester City-Leicester City (beIN Sports 2)

21:45 Southampton-Crystal Palace (beIN Sports Max 2)

21:45 Newcastle United-Brentford (beIN Sports 5)

22:00 Liverpool-Everton (beIN Sports 3)

İspanya Kral Kupası

22:30 Atletico-Madrid-Barcelona

İtalya Kupası

22:00 Milan-İnter


#Bugünkü maçlar
#Bugün hangi maçlar var
#İngiltere Premier Lig
#İspanya Kral Kupası
#İtalya Kupası
#Maç programı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atletico Madrid Barcelona maçı canlı yayını izle: İspanya Kral Kupası'nda dev maç