Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig ve İspanya Kral Kupası maçlarının oynanacağı bu gecede karşılaşma saatleri bekleniyor. Gecenin dikkat çeken maçları arasında Fenerbahçe-Galatasaray, Manchester City-Leicester City, Liverpool-Everton, Milan-İnter mücadeleleri yer alıyor. İşte 2 Nisan bugünkü maç programı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programı netleşti. Hem kupada hem de ligdeki maçların başlayacağı saatleri ve hangi karşılaşmaların yer aldığını sayfamızda paylaşıyoruz. İşte günün maç programı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (2 Nisan 2025)
17:45 Trabzonspor-Bodrumspor (A Spor)
20:45 Fenerbahçe-Galatasaray (ATV)
21:45 Brighton-Aston Villa (beIN Sports 4)
21:45 Bournemouth-Ipswich Town (beIN Sports Max 1)
21:45 Manchester City-Leicester City (beIN Sports 2)
21:45 Southampton-Crystal Palace (beIN Sports Max 2)
21:45 Newcastle United-Brentford (beIN Sports 5)
22:00 Liverpool-Everton (beIN Sports 3)
22:30 Atletico-Madrid-Barcelona
22:00 Milan-İnter