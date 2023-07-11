Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, Kisvarda FC ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 7’nci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 67’nci dakikada Sacha Boey’in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Hatayspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk kez sahaya çıktı. Bordo-beyazlı ekip, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın final maçında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 1-0 kazanarak 3. kez turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Brezilya Serie A Fluminense - Internacional takımları karşı karşıya geldi. Maçı Fluminense’nin 2-0 üstünlüğü ile sonlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Temmuz 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (11 Temmuz 2023 Salı)

11:30 Nice - St.Gilloise Hazırlık Maçı Nice Youtube 19:00 Kopenhag - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube 19:00 Emden - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.



