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Bugün kimin maçı var? 14 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Ümraniyespor, ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Strasbourg, sahasında Lyon'u 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 14 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:04 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Sezona yıldız transferleriyle giren Fenerbahçe Kadıköy'deki açılış maçında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe ile Sakaryaspor karşı kaşrıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Sakaryaspor oldu. Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Strasbourg, sahasında Lyon'u 2-1 mağlup etti.

Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Metz'i 5-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (14 Ağustos 2023 Pazartesi kimin maçı var?)

  1. 00:30 Flamengo - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
  2. 18:00 Al Raed - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 BuçukS Sport Plus Exxen
  3. 19:00 Neftçi Bakü - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  4. 20:30 Cadiz - Alaves İspanya La Liga S SportS Sport Plus
  5. 20:45 Moreirense - Porto Portekiz Lig Kupası Smart Spor HDSpor Smart
  6. 21:00
    Alanyaspor - Başakşehir
    Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  7. 21:00
    Fatih Karagümrük - Beşiktaş
    Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  8. 21:00
    Şanlıurfaspor - Altay
    Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  9. 21:00 El İttifak - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk S Sport Plus Exxen
  10. 21:45 Bordeaux - Concarneau Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  11. 22:00 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  12. 22:30 Atletico Madrid - Granada İspanya La Liga S SportS Sport Plus
  13. 22:45 Boavista - Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray


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