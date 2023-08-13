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Al Nassr Ronaldo ile kupayı kapatı: Maç sonucu 1-2

Al Nassr, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i uzatmalarda 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Al Hilal, 51. dakikada 1-0 öne geçti. l Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi.

09:03 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
(ÖZET) Al Hilal-Al Nassr maç sonucu: 1-2

(ÖZET) Al Hilal-Al Nassr maç sonucu: 1-2

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki King Fahd Stadı'nda oynanan finalde Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı. Ronaldo ile Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında bir konuşma geçti. İki Portekizli isim, kenarda kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Michael'in 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Abdulelah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, Ronaldo'nun 74. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, 98. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Al Nassr'da Abdullah Al Amri, 71. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ronaldo uzatmalarda sakatalandı

Cristiano Ronaldo, mücadelenin 115. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız isim saha kenarına araçla götürüldü. Karşılaşmada dakikalar 77'yi gösterirken Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında bir konuşma geçti. İki Portekizli isim, kenarda kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncuların forma giydiği Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti. Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.


#Al Hilal
#Al Nassr
#Ronaldo
25 dakika önce
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