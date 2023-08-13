Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Hatay ekibinin gollerini 3'de C. Strandberg, 28'de Görkem Sağlam, 46'da Bertuğ Yıldırım ve 57 ile 85'de F. Dele - Bashiru ve kaydetti. Pendikspor'un tek golünü ise 90+4'de Thuram attı. Pendikspor Hatayspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.