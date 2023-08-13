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Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç?

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Zorlu mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı yayın ve canlı skor bilgileri.

22:16 . 13/08/2023 Sunday
Yeni Şafak
Fenerbahçe Gaziantep FK canlı skor

Fenerbahçe Gaziantep FK canlı skor

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe bugün kendi evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev alıyor. FB Antep maçı canlı skor bilgileri.

Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı anlatımı

Süper Lig'in 1.hafta karşılaşması Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı başladı. İşte mücadelenin canlı anlatımı:

Fenerbahçe-Gaziantep ilk 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic

#Fenerbahçe
#Gaziantep
#süper lig
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Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç?