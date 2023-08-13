Fenerbahçe Gaziantep FK canlı skor
Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe bugün kendi evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçta hakem Abdulkadir Bitigen görev alıyor. FB Antep maçı canlı skor bilgileri.
Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı anlatımı
Süper Lig'in 1.hafta karşılaşması Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı başladı. İşte mücadelenin canlı anlatımı:
Fenerbahçe-Gaziantep ilk 11
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic