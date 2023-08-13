90+1. dakikada Hajradinovic'in uzaktan şutunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı uygun durumda kontrol eden Fall'ın şutunda bu kez kaleci Gikiewicz gole izin vermedi. Dönen topu Fall bir kez daha kaleye göndermek istedi ancak araya giren savunma topu kornere çeldi.