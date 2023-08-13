Kayserispor -Galatasaray: 0-0 maç özeti izle

Keçiörengücü - Eyüpspor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı Yeni Şafak’ta. Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Keçiörengücü evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Keçiören Aktepe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Keçiörengücü - Eyüpspor maçı canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı için haberimize bakabilirsiniz.