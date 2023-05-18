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Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs 2023 Perşembe maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Adana Demirspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe maç programı.

09:28 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Adana Demirspor, Süper Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2'lik skorla kazandı. MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyapsor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-0 yenerek, İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

18 Mayıs 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 15:00 Hvidovre IF - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  2. 16:00 İsviçre - Hollanda UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  3. 16:00 Mjallby - Hacken İsveç Kupası Final Bilyoner TV
  4. 18:00 Sırbistan - Slovenya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  5. 18:35 Al Jazira - Al Sharjah BAE Lig Kupası Bilyoner TV
  6. 20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  7. 21:00 Hırvatistan - İngiltere UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  8. 21:00 İtalya - İspanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  9. 21:30 Newcastle - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  10. 22:00 Sevilla - Juventus UEFA Avrupa Ligi Yarı Final TV 8 BuçukCBC Sport Exxen
  11. 22:00 B.Leverkusen - Roma UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Exxen
  12. 22:00 AZ Alkmaar - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen
  13. 22:00 Basel - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen
  14. 22:00 Sheffield W. - Peterborough İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
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