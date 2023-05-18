Adana Demirspor, Süper Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2'lik skorla kazandı. MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyapsor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-0 yenerek, İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.