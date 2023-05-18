Bugün kimin maçı var?
Adana Demirspor, Süper Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2'lik skorla kazandı. MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyapsor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-0 yenerek, İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.
18 Mayıs 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 15:00 Hvidovre IF - Sonderjyske Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 İsviçre - Hollanda UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 16:00 Mjallby - Hacken İsveç Kupası Final Bilyoner TV
- 18:00 Sırbistan - Slovenya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 18:35 Al Jazira - Al Sharjah BAE Lig Kupası Bilyoner TV
- 20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Hırvatistan - İngiltere UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 21:00 İtalya - İspanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 21:30 Newcastle - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Sevilla - Juventus UEFA Avrupa Ligi Yarı Final TV 8 BuçukCBC Sport Exxen
- 22:00 B.Leverkusen - Roma UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Exxen
- 22:00 AZ Alkmaar - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen
- 22:00 Basel - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final Exxen
- 22:00 Sheffield W. - Peterborough İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV