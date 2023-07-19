Bugün kimin maçı var?
Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Merkur Arena'daki mücadeleyi Sturm Graz, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Sturm Graz'ı galibiyete taşıyan goller; 71. ve 82. dakikalarda Leon Grgic'ten geldi. Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Gaziantep FK, hazırlık maçında Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenildi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (19 Temmuz 2023 Çarşamba kimin maçı var?)
13:00 Leicester City - Leuven Hazırlık Maçı Leicester City Youtube
16:00 Manchester Utd - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok
17:00 Sivasspor - Sebail Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Kayserispor - İstanbulspor Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil
19:00 Rot Weiss Oberhausen - B.Dortmund Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube
19:00 Al Hilal - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube
19:00 Fikstür Çekimi Trendyol 1. Lig beIN Sports Haber Bein Sports 1
19:15 Union Berlin - Rapid Wien Hazırlık Maçı Union Berlin Youtube
19:30 Karlsruhe - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:30 AZ Alkmaar - Norwich City Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
20:00 Hannover 96 - Duisburg Hazırlık Maçı Hannover 96 Youtube
20:15 Getafe - Leganes Hazırlık Maçı Getafe Youtube
21:00 Chelsea - Wrexham Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:00 Real Betis - Monaco Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
- 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
- Kayserispor-Galatasaray
- Pendikspor-Atakaş Hatayspor
- Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
- Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
- Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
- VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
- Trabzonspor-Antalyaspor
- Fenerbahçe-Gaziantep FK
- Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
- Tümosan Konyaspor-İstanbulspor
Süper Lig nedir, kaç katım yer alıyor?
Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligidir. Lig, 20 takımdan oluşur ve her takım, diğer takımlarla ikişer maç yapar. Ligde en çok puanı toplayan takım şampiyon olur. Süper Lig'in şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanır. Süper Lig'in ikincisi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanır. Süper Lig'in üçüncüsü, UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanır.