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Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Hazırlık maçında Hull City Barnsley kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Sevilla ise Ceuta’yı 5-2 farklı skorla yendi. Uluslararası Dostluk maçında Javi Guerra'nın golü Valencia’yı Nottingham karşısında 1-0 öne geçirdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:54 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Merkur Arena'daki mücadeleyi Sturm Graz, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Sturm Graz'ı galibiyete taşıyan goller; 71. ve 82. dakikalarda Leon Grgic'ten geldi. Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Gaziantep FK, hazırlık maçında Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenildi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (19 Temmuz 2023 Çarşamba kimin maçı var?)

13:00 Leicester City - Leuven Hazırlık Maçı Leicester City Youtube

16:00 Manchester Utd - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 Sivasspor - Sebail Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Kayserispor - İstanbulspor Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil

19:00 Rot Weiss Oberhausen - B.Dortmund Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube

19:00 Al Hilal - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube

19:00 Fikstür Çekimi Trendyol 1. Lig beIN Sports Haber Bein Sports 1

19:15 Union Berlin - Rapid Wien Hazırlık Maçı Union Berlin Youtube

19:30 Karlsruhe - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:30 AZ Alkmaar - Norwich City Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

20:00 Hannover 96 - Duisburg Hazırlık Maçı Hannover 96 Youtube

20:15 Getafe - Leganes Hazırlık Maçı Getafe Youtube

21:00 Chelsea - Wrexham Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:00 Real Betis - Monaco Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

  • 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
  • 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

  1. Kayserispor-Galatasaray
  2. Pendikspor-Atakaş Hatayspor
  3. Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
  4. Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
  5. Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
  6. VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
  7. Trabzonspor-Antalyaspor
  8. Fenerbahçe-Gaziantep FK
  9. Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
  10. Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

Süper Lig nedir, kaç katım yer alıyor?

Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligidir. Lig, 20 takımdan oluşur ve her takım, diğer takımlarla ikişer maç yapar. Ligde en çok puanı toplayan takım şampiyon olur. Süper Lig'in şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanır. Süper Lig'in ikincisi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanır. Süper Lig'in üçüncüsü, UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanır.

2023-24 Süper Lig fikstür: Yeni sezon derbi maç tarihleri belli oldu mu?
2023-24 Süper Lig fikstür: Yeni sezon derbi maç tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig fikstürü kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceğini duyurdu. Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2023-2024 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi maç tarihleri futbolseverlerin takibinde. Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi rakibi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu. Fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk maçı hangi takımlar ile oynayacağı, ilk derbi maçı tarihi gibi bilgiler netleşecek. Peki yeni sezon derbi maç tarihleri ne zaman oynanacak?

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