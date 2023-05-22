Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un golünü 19. dakikada Belhanda atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 45+4 ve 90+5. dakikalarda Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ile 72.dakikada Cenk Tosun penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 74'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'deki 37. haftasında Etihad Stadı'ndaki maçta Manchester City, Chelsea'yi 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yendi. Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. İspanya La Liga’nın 35. haftasında Real Madrid, Cenk Özkacar’ın formasını giydiği Valencia’ya 1-0 yenilerek, 3. sıraya geriledi. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 36. haftasında Napoli, konuk ettiği Inter’i 3-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 22 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.
22 Mayıs 2023 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 15:30 Karabağ - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
- 15:30 Sabah Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
- 15:30 Shamakhi - Qabala Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
- 15:30 Turan - Sebail Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
- 18:00 Haka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:35 Al Sharjah - Al Jazira BAE Lig Kupası Bilyoner TV
- 19:00 Javor - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Mladost GAT - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Roma - Salernitana İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Varnamo - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Vasteraas - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Nordsjaelland - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Warta - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 20:10 Norrköping - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 21:45 Empoli - Juventus İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 21:45 Le Havre - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 22:00 Newcastle - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3