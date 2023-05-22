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Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 36. haftasında Napoli, konuk ettiği Inter’i 3-1 yendi. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı.

09:37 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un golünü 19. dakikada Belhanda atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise 45+4 ve 90+5. dakikalarda Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ile 72.dakikada Cenk Tosun penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 74'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı Beşiktaş gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olurken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'deki 37. haftasında Etihad Stadı'ndaki maçta Manchester City, Chelsea'yi 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yendi. Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. İspanya La Liga’nın 35. haftasında Real Madrid, Cenk Özkacar’ın formasını giydiği Valencia’ya 1-0 yenilerek, 3. sıraya geriledi. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 36. haftasında Napoli, konuk ettiği Inter’i 3-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 22 Mayıs 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

22 Mayıs 2023 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 15:30 Karabağ - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
  2. 15:30 Sabah Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
  3. 15:30 Shamakhi - Qabala Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
  4. 15:30 Turan - Sebail Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın CBC Sport
  5. 18:00 Haka - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  6. 18:35 Al Sharjah - Al Jazira BAE Lig Kupası Bilyoner TV
  7. 19:00 Javor - Mladost Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  8. 19:00 Mladost GAT - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  9. 19:30 Roma - Salernitana İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  10. 20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  11. 20:00 Varnamo - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  12. 20:00 Vasteraas - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
  13. 20:00 Nordsjaelland - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
  14. 20:00 Warta - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  15. 20:10 Norrköping - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  16. 21:45 Empoli - Juventus İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  17. 21:45 Le Havre - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  18. 22:00 Newcastle - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

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