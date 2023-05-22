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Çaykur Rizespor Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu. Altınordu ise küme düştü. Peki Süper Lig’e kaç takım çıkacak? İşte detaylar.

09:13 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'e yükselem takımlar hangileri?

Süper Lig'e yükselem takımlar hangileri?

Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e geri döndü. Altınordu, Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. ekip oldu. Üçüncü Pendikspor, doğrudan play off finaline yükseldi. Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe ise play-off mücadelesi verecek.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Bodrumspor - Göztepe

Sakaryaspor - Eyüpspor

1953 yılında kurulan Rize ekibi, tarihi boyunca 27 sezon 1’inci Lig’de, 21 sezon da Süper Lig’de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig’de 4 sezon geçiren yeşil mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2’nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22’nci kez Süper Lig’de ter dökecek.

Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri oldu?

Çaykur Rizespor, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

Süper Lig kaç takım olacak?

Süper Lig, gelecek sezon 20 takımla oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Süper Lig ve 1'inci Lig'den 4 takım yerine 2 takımın düşeceğini açıkladı. Buna göre Spor Toto Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu 20 takımla oynanacak.



#süper lig
#Çaykur Rizespor
#samsunspor
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