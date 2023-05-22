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Spor

Jesus bir yıl daha kalıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etti. Portekizli çalıştırıcının bir yıllık yeni mukaveleye imzayı atacağı bildirildi.

09:07 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinden olumlu sonuç çıktı.

Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinden olumlu sonuç çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli oldu. Yönetimin yeni sözleşme teklif ettiği Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye olumlu cevap verdiği öğrenildi.


Jesus'un yeni sezonda da Fenerbahçe'de devam kararı alması sonrası yönetimin daha güçlü bir kadro kuracağı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlandığı belirtildi. Jesus ile yapılacak sözleşmenin yine 1 yıl olacağı kaydedildi.


5 mevkiye transfer yapılacak

Ligde zirve yarışında geride kalan Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon kadro planlaması için yoğun bir mesaiye başladı.


Sarı-lacivertliler teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet mevkisi için belirlenen isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
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