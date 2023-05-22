Jesus bir yıl daha kalıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli oldu. Yönetimin yeni sözleşme teklif ettiği Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye olumlu cevap verdiği öğrenildi.

Jesus'un yeni sezonda da Fenerbahçe'de devam kararı alması sonrası yönetimin daha güçlü bir kadro kuracağı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlandığı belirtildi. Jesus ile yapılacak sözleşmenin yine 1 yıl olacağı kaydedildi.