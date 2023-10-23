Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. İngiltere Premier Lig'de İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun ilk 11'inde forma giydiği maçta Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.