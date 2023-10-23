Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. İngiltere Premier Lig'de İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun ilk 11'inde forma giydiği maçta Aston Villa, West Ham United'ı 4-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (23 Ekim 2023 Pazartesi kimin maçı var?
- 17:00 AGMK - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 19:00 Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 19:00 Al Sharjah - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 19:30 Udinese - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Trabzonspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Gençlerbirliği - Altay Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 21:00 Al Hilal - Mumbai City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 21:00 Al Sadd - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 21:45 Fiorentina - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus
- 21:45 Laval - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 22:00 Tottenham - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Valencia - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus