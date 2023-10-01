Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan birçok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Denizli, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerde yeniden başladı. Sağanak, Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de aralıklarla etkili oldu.

Maltepe, Kartal ve Pendik'te de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla doldu.

D-100 kara yolu Kartal mevkisinde rögarların taşması sonucu yan yolda su birikintileri oluştu.

Motokuryerler, yağış nedeniyle suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı motosikletliler araçlarından inip yürürken, bazıları da yağıştan korunmak için köprü altlarına sığındı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.



