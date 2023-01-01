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Meteoroloji yağış beklenen illeri duyurdu! 18 Eylül hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı’nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 18 Eylül il il hava durumu....

09:44 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege’de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL? 18 EYLÜL HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34


#meteoroloji
#hava durumu
#il il hava durumu
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