Bugün kimin maçı var?
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi Ermenistan'ın tek golü ise 10. dakikada Ozan Kabak'ın ters vuruşunda geldi.Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. İşte 26 Mart 2023 Pazar tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı
- 01:00 Fas - Brezilya Hazırlık Maçı Bilyoner TV
- 02:30 Charleston - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 08:00 Iwaki - Machida Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 08:00 Renofa Yamaguchi - Fujieda MYFC Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 08:00 Albirex Niigata - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 08:00 Hiroshima - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 08:00 Yokohama FC - Vissel Kobe Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Mito - Kofu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 09:00 Avispa Fukuoka - Kashiwa Reysol Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Tokyo - Kyoto Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 09:00 Urawa - Shimizu S-Pulse Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
- 13:30 Bodrumspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 14:00 Elazığspor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 14:00 Edirnespor - Karşıyaka TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Eskişehirspor - Kelkit Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Iğdırspor - Bulvarspor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube
- 14:00 Konyaspor - Çatalcaspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Karaköprü Bld. - Yomraspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Nevşehir Bld. - Mersin İY TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Şile Yıldız - Ağrı 1970 TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Karaman FK - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Darıca G.Birliği - Elazığ Karakoçan TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 68 Aksaray Bld. - Fatsa Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Tepecikspor - Bergama Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 15:00 Eibar - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 15:00 Forest Green - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
- 15:30 Dordrecht - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 15:30Heracles - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 15:30 SC Telstar - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 15:30 Willem II - Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 16:00 Kazakistan - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
- 17:15 Ponferradina - Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 17:15 Real Zaragoza - Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 19:00 İngiltere - Ukrayna UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
- 19:00 Karabağ - Galatasaray Hazırlık Maçı CBC SportHaber Global
- 19:30 Granada - Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 19:30 Villarreal B - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 20:00 Eyüpspor - Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig TRT Spo rBein Sports 2
- 21:45 Lüksemburg - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 Malta - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportS Sport PlusS Sport 2
- 22:00 Las Palmas - Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
EURO 2023 Elemeleri bugün ve yarınki maç programı
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.
Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
EURO 2024 Elemeleri bugünkü maç programı
- 19.00 İngiltere-Ukrayna
- 21.45 Malta-İtalya
16.00 Kazakistan-Danimarka
19.00 Slovenya-San Marino
21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya
- 19.00 Liechtenstein-İzlanda
- 21.45 Slovakya-Bosna Hersek
- 21.45 Lüksemburg-Portekiz
EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartes maç programı
21.45 İrlanda-Fransa
21.45 Hollanda-Cebelitarık
21.45 Moldova-Çekya
21.45 Polonya-Arnavutluk
21.45 İsveç-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Estonya
21.45 Karadağ-Sırbistan
21.45 Macaristan-Bulgaristan
EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı
19.00 Gürcistan-Norveç
21.45 İskoçya-İspanya
- 21.45 Türkiye-Hırvatistan
- 21.45 Galler-Letonya
- 21.45 İsviçre-İsrail
- 21.45 Romanya-Belarus
- 21.45 Kosova-Andorra