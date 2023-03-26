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Bugün hangi maçlar var? 26 Mart 2023 Pazar maç programı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanında 2-1 mağlup etti ve elemelere 3 puanla başladı. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Mart 2023 Pazar tarihli maç programı

09:43 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi Ermenistan'ın tek golü ise 10. dakikada Ozan Kabak'ın ters vuruşunda geldi.Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. İşte 26 Mart 2023 Pazar tarihli maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı

  1. 01:00 Fas - Brezilya Hazırlık Maçı Bilyoner TV
  2. 02:30 Charleston - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube
  3. 08:00 Iwaki - Machida Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  4. 08:00 Renofa Yamaguchi - Fujieda MYFC Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  5. 08:00 Albirex Niigata - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  6. 08:00 Hiroshima - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  7. 08:00 Yokohama FC - Vissel Kobe Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  8. 09:00 Mito - Kofu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  9. 09:00 Avispa Fukuoka - Kashiwa Reysol Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  10. 09:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  11. 09:00 Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  12. 09:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  13. 09:00 Tokyo - Kyoto Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  14. 09:00 Urawa - Shimizu S-Pulse Japonya Lig Kupası Bilyoner TV
  15. 13:30 Bodrumspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  16. 14:00 Elazığspor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  17. 14:00 Edirnespor - Karşıyaka TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  18. 14:00 Eskişehirspor - Kelkit Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  19. 14:00 Iğdırspor - Bulvarspor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube
  20. 14:00 Konyaspor - Çatalcaspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  21. 14:00 Karaköprü Bld. - Yomraspor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  22. 14:00 Nevşehir Bld. - Mersin İY TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  23. 14:00 Şile Yıldız - Ağrı 1970 TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  24. 14:00 Karaman FK - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  25. 14:00 Darıca G.Birliği - Elazığ Karakoçan TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  26. 14:00 68 Aksaray Bld. - Fatsa Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  27. 14:00 Tepecikspor - Bergama Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  28. 15:00 Eibar - Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  29. 15:00 Forest Green - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
  30. 15:30 Dordrecht - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  31. 15:30Heracles - Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  32. 15:30 SC Telstar - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  33. 15:30 Willem II - Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  34. 16:00 Kazakistan - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
  35. 17:15 Ponferradina - Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  36. 17:15 Real Zaragoza - Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  37. 19:00 İngiltere - Ukrayna UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
  38. 19:00 Karabağ - Galatasaray Hazırlık Maçı CBC SportHaber Global
  39. 19:30 Granada - Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  40. 19:30 Villarreal B - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  41. 20:00 Eyüpspor - Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig TRT Spo rBein Sports 2
  42. 21:45 Lüksemburg - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  43. 21:45 Malta - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportS Sport PlusS Sport 2
  44. 22:00 Las Palmas - Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
EURO 2023 Elemeleri maç programı

EURO 2023 Elemeleri bugün ve yarınki maç programı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

EURO 2024 Elemeleri bugünkü maç programı

C Grubu
  • 19.00 İngiltere-Ukrayna
  • 21.45 Malta-İtalya
H Grubu

16.00 Kazakistan-Danimarka

19.00 Slovenya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya

J Grubu
  • 19.00 Liechtenstein-İzlanda
  • 21.45 Slovakya-Bosna Hersek
  • 21.45 Lüksemburg-Portekiz

EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartes maç programı

B Grubu

21.45 İrlanda-Fransa

21.45 Hollanda-Cebelitarık

E Grubu

21.45 Moldova-Çekya

21.45 Polonya-Arnavutluk

F Grubu

21.45 İsveç-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Estonya

G Grubu

21.45 Karadağ-Sırbistan

21.45 Macaristan-Bulgaristan

EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı

A Grubu

19.00 Gürcistan-Norveç

21.45 İskoçya-İspanya

D Grubu
  • 21.45 Türkiye-Hırvatistan
  • 21.45 Galler-Letonya
I Grubu
  1. 21.45 İsviçre-İsrail
  2. 21.45 Romanya-Belarus
  3. 21.45 Kosova-Andorra
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