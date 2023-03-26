A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi Ermenistan'ın tek golü ise 10. dakikada Ozan Kabak'ın ters vuruşunda geldi.Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. İşte 26 Mart 2023 Pazar tarihli maç programı.