|
Özgün
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda heyecan devam ediyor. Dün oynanan üç karşılaşma sonucunda Galatasaray, Yukatel Kayserispor ve Sivasspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Türkiye Kupası maçları bugün ve yarın da devam edecek. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı.
10:10 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi. Dün oynanan bir diğer karşılaşmada Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.. Sivasspor da Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat-2 Mart 2023’ta yapılacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı...

Bugün kimin maçı var? (18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı)

  • 14:30 Karagümrük – M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 17:00 ND Gorica – Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 17:45 Ankaragücü – Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 19:00 Demokratik Kongo – Fildişi Sahili Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 20:30 Ümraniyespor – Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  • 20:30 Cercle Brugge – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
  • 20:30 Oostende – Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 1
  • 21:00 Sporting Gijon – Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
  • 22:00 Senegal – Uganda Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 Milan – Inter İtalya Süper Kupa Final TRT Spor
  • 22:00 Athletic Bilbao – Espanyol İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3
  • 22:45 Celtic – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 22:45 Hearts – Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 22:45 Livingston – Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 22:45 Anderlecht – Zulte Waregem Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:45 Kortrijk – Seraing Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:45 Leeds United – Cardiff City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
  • 23:00 Kilmarnock – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Tivibu Spor
  • 23:00 Real Betis – Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
  • 23:00 Levante – Atletico Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4
  • 23:00 Crystal Palace – Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 18 Ocak Çarşamba maç programı

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 19 Ocak Perşembe: maç programı

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

Süper Lig 20. hafta maç programı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma kimin maçı var?

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



#süper lig
#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
#maç programı
#La Liga
#Premier Lig
10 dakika önce
default-profile-img
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı
TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
HDP'ye DEVA olmaya devam ediyorlar: Hukuki dayanağı yok
Burası ne Rize ne de Kars: Herkesi şaşırttı neresi olduğunu tahmin bile edemezsiniz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.