Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi. Dün oynanan bir diğer karşılaşmada Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.. Sivasspor da Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.