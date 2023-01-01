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Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak 2023 Pazar maç programı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Liverpool ile Chelsea golsüz berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar maç programı.

8:27 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 kazandı. Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Başakşehir, Kasımpaşa'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un, Giresunspor'u konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında zirvenin uzağında kalan Liverpool ile Chelsea'nin mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (22 Ocak 2023 Pazar maç programı)

  • 06:10 Guadalajara – Toluca Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
  • 06:10 Necaxa – Cruz Azul Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
  • 07:00 Newcastle Jets – WS Wanderers Avustralya A Ligi beIN Sports Tod TV
  • 11:30 Konya Engelliler – Trabzon Ortahisar Bld. Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz
  • 12:00 Antalyaspor – Fenerbahçe Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
  • 12:00 Ataşehir Bld. – Galatasaray Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
  • 13:00 Iğdırspor – Orduspor TFF 3. Lig Iğdırspor Youtube
  • 13:00 Şile Yıldız – Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 13:30 Bodrumspor – Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 13:30 Gaziantep FK – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 14:00 Bursaspor – Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Şanlıurfaspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Kocaelispor – Kırşehir Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 1922 Konyaspor – Eskişehirspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Elazığspor – Yomraspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  • 14:00 Fenerbahçe – Kocaelispor TFF Elit U15 Ligi FB TV
  • 14:00 Kömürspor – 1461 Trabzon TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Vanspor – Fethiyespor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Kastamonuspor – Sarıyer TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Düzcespor – Tarsus İY TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 24 Erzincanspor – Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Etimesgut Bld. – Bucaspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Nazilli Bld. – Batman Petrol TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Mersin İY – Ağrı 1970 TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Karaman FK – Darıca G.Birliği TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 İskenderunspor – Pazarspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 68 Aksaray Bld. – Sapanca Gençlikspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Ispartaspor – Erokspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Arnavutköy Bld. – Amedspor TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Somaspor – Çorum FK TFF 2. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:00 Gümüşhanespor – Kahramanmaraş TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  • 14:15 Heerenveen – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 14:15 ADO Den Haag – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 14:30 Sampdoria – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 15:00 Galatasaray – Eyüpspor TFF Elit U19 Ligi GS TV
  • 15:30 Antwerp – Standard Liege Belçika Pro League Bilyoner
  • 16:00 Eyüpspor – Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 16:00 Alanyaspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 16:00 Kayserispor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 16:00 Villarreal – Girona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 16:00 Leganes – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 16:15 Al Wasl – Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:15 Al Ittihad – Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:15 Sion – Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 16:30 Craiova – UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 16:30 Feyenoord – Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 16:30 Twente – Utrecht Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 17:00 Monza – Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  • 17:00 Leeds United – Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  • 17:00 Manchester City – Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 17:00 Hajduk Split – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 17:00 Ionikos – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 17:30 B.Dortmund – Augsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  • 18:00 Seraing – Anderlecht Belçika Pro League Bilyoner
  • 18:00 Levadiakos – Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 18:00 Everton DV – Universidad Catolica Şili Primera Ligi Bilyoner
  • 18:00 Waasland Beveren – Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 18:15 Elche – Osasuna İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 18:15 Brescia – Frosinone İtalya Serie B Bilyoner
  • 18:15 Cartagena – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 18:15 Sporting Gijon – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 18:30 Maritimo – Estoril Portekiz Liga NOS Bilyoner
  • 18:30 St.Gallen – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 18:30 Winterthur – Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 18:45 AZ Alkmaar – Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 19:00 Adanaspor – Y.Malatyaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  • 19:00 Trabzonspor – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 19:00 Al Bataeh – Al Ain BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Al Sharjah – Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Municipal – Union Comercio Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 19:10 Varazdin – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 19:30 Monchengladbach – B.Leverkusen Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  • 19:30 Arsenal – Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV, Bein Sports 3
  • 20:00 Spezia – Roma İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  • 20:30 Club Brugge – Charleroi Belçika Pro League Bilyoner
  • 20:30 Barcelona – Getafe İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  • 20:30 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 20:30 Huesca – Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 20:30 Lille – Pau Fransa Kupası Bein Sports Max 1
  • 20:30 Thaon – Nantes Fransa Kupası Bein Sports Max 2
  • 20:30 Al Nassr – Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus, Tvnet
  • 21:00 Grau – Alianze Lima Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 21:00 Casa Pia – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Bilyoner
  • 21:00 Universidad Nacional – Leon Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
  • 21:30 Atromitos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 21:45 Hermannstadt – Steaua Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 22:00 Senegal – Kongo Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 Uganda – Fildişi Sahili Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 Anderlecht U23 – Lierse Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 22:45 Juventus – Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 23:00 St.Truiden – KAA Gent Belçika Pro League Bilyoner
  • 23:00 Athletic Bilbao – Real Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 23:00 Lugo – Villarreal B İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 23:00 Brest – Lens Fransa Kupası Bein Sports 4
  • 23:30 ADT Tarma – Melgar Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 23:30 Sport Boys – Alianza Atl. Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 23:30 Famalicao – Rio Ave Portekiz Liga NOS Bilyoner

20 Ocak Cuma Süper Lig maç sonuçları

  1. Adana Demirspor 1-1 Giresunspor
  2. Kasımpaşa 1-3 Başakşehir FK
  3. Galatasaray 2-1 Antalyaspor

22 Ocak Pazar maç programı

  • Gaziantep FK-Sivasspor
  • Alanyaspor-Fatih Karagümrük
  • Kayserispor-Beşiktaş
  • Trabzonspor-İstanbulspor

23 Ocak Pazartesi maç programı

Ümraniyespor-Fenerbahçe

Konyaspor-MKE Ankaragücü




#süper lig
#maç programı
#Premier Lig
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Bugün hangi maçlar var? 22 Ocak 2023 Pazar maç programı
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