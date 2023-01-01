Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 kazandı. Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Başakşehir, Kasımpaşa'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un, Giresunspor'u konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında zirvenin uzağında kalan Liverpool ile Chelsea'nin mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar maç programı...