Bugünkü maçlar hangileri? 6 Kasım 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de dün Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı vardı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de bugün Trabzonspor-Kayserispor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 13. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.

Maç programı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Premier Lig'de bugün zorlu karşılaşmalar var. Chelsea ile Arsenel, Aston Villa-Manchester United, Tottenham-Liverpool maçı bugün oynanacak. İşte Süper Lig, Premier Lig ve diğer maçların bugünkü programı.

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Bugün kimin maçı var 6 Kasım Pazar programı (Süper Lig)

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon) 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya) 20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 Kasım Pazartesi Süper Lig kimin maçı var?

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

Bugün hangi maçlar var?

09:00 Western United – Adelaide United Avustralya A Ligi Bilyoner 12:00 Fenerbahçe – 1207 Antalya Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV 12:30 Horn – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner 12:30 Hougang – Tampines Singapur Kupasi Bilyoner 12:30 Tanjong Pagar – Geylang Singapur Kupasi Bilyoner 13:00 Lokomotif Tiflis – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 13:00 Samgurali – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 13:30 Denizlispor – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports 2 14:00 Y.Amasyaspor – Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok 14:00 Yomraspor – Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok 14:00 Elazığspor – Nevşehir Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok 14:00 Çankaya FK – Akhisarspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Sebail – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 14:00 52 Orduspor – Şile Yıldız TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Çatalcaspor – Hacettepe TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Kuşadasıspor – Bayrampaşa TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:00 Mersin İY – Konyaspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube 14:15 Utrecht – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner 14:30 Gaziantep FK – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 14:30 Bologna – Torino İtalya Serie A S Sport Plus 14:30 Legnica – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner 15:00 Lorient – PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 15:00 Chelsea – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 15:00 St.Johnstone – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus 15:00 Naestved – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner 15:00 Bravo – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner 15:30 Braunschweig – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5 15:30 Hamburg – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3 15:30 Nürnberg – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect 15:30 KAA Gent – Club Brugge Belçika Pro League Tivibu Spor 2 16:00 Samsunspor – Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2 16:00 Atletico Madrid – Espanyol İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 16:00 Ibiza – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner 16:00 Aalborg – Silkeborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner 16:00 Viborg – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner 16:15 Servette – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner 16:15 Vaduz – Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner 16:30 Volendam – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner 16:30 Twente – G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner 16:30 Altach – Sturm Graz Avusturya Bundesliga Bilyoner 16:30 WSG Tirol – Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner 17:00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Monza – Verona İtalya Serie A Bilyoner 17:00 Sampdoria – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2 17:00 Clermont – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Nice – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Reims – Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Toulouse – Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 17:00 Aston Villa – Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Southampton – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5 17:00 West Ham – Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1 17:00 Saburtalo Tiflis – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 17:00 AIK Stockholm – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Djurgarden – Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Hacken – Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Helsingborg – Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Kalmar – Sundsvall İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Malmö – Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Sirius – Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Varnamo – Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner 17:00 Varazdin – Rijeka Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner 17:00 Vejle – Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner 17:00 Maribor – Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner 17:00 Panetolikos – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 17:00 Slovan Liberec – Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:00 Mlada Boleslav – Teplice Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:00 Slovacko – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner 17:00 Widzew Lodz – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner 17:15 Hermannstadt – Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner 17:30 B.Leverkusen – Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 18:00 St.Gilloise – Westerlo Belçika Pro League Bilyoner 18:00 Hearts – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner 18:00 Karabağ – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi Bilyoner 18:00 Kopenhag – Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner 18:00 Lommel – Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner 18:00 Torquay – Derby County İngiltere FA Cup Tivibu Spor 5 18:15 Real Sociedad – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 18:15 Real Oviedo – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner 18:15 Como – Venezia İtalya Serie B Bilyoner 18:30 Rio Ave – Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner 18:30 Basel – Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner 18:30 Lugano – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner 18:45 Ajax – PSV Hollanda Eredivisie Vole App Bilyoner 18:45 RKC Waalwijk – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner 18:55 Suduva – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner 19:00 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2 19:00 Rapid Wien – LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner 19:00 Aalesund – Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Bodo Glimt – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Ham Kam – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Haugesund – Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Jerv – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Molde – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Odds BK – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:00 Sarpsborg 08 – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner 19:05 Lille – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 19:10 Dinamo Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner 19:30 Freiburg – Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 19:30 Tottenham – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 19:30 Zilina – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner 19:30 Lech Poznan – Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner 20:00 Trabzonspor – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Roma – Lazio İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2 20:00 Odense – Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner 20:00 Slavia Prag – Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner 20:30 Villarreal – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 20:30 Antwerp – Anderlecht Belçika Pro League Tivibu Spor 2 20:30 Las Palmas – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner 20:30 Malaga – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner 20:30 Panathinaikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 21:00 Braga – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner 21:00 Maritimo – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner 21:30 Asteras Tripolis – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner 22:00 Coritiba – Flamengo Brezilya Serie A D Smart Kanal 90 22:00 Cuiaba Esporte – Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2,Spor Smart 2 22:00 Steaua Bükreş – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner 22:00 Bohemians 1905 – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 Derry City – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 Drogheda – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 St. Patricks – Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 Dublin – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner 22:00 Audax Ital. – Deportes La Serena Şili Primera Ligi Bilyoner 22:00 Antofagasta – Universidad Catolica Şili Primera Ligi Bilyoner 22:00 Coquimbo Unido – Curico Unido Şili Primera Ligi Bilyoner 22:00 Nublense – Colo Colo Şili Primera Ligi Bilyoner 22:00 Lierse – Genk U23 Belçika 1. B Ligi 22:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport 22:45 Marsilya – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 23:00 Real Betis – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus 23:00 Oostende – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner 23:00 Albacete – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner 23:00 Boca Juniors – Racing Club Arjantin Şampiyonlar Kupasi D Smart Kanal 91 23:30 Estoril – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

Sporda bugünün diğer programları

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Göztepe ve Eyüpspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi maçlarıyla devam edilecek.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası 3 maçla sürecek.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası VakıfBank-Sigorta Shop, Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, PTT-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.

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