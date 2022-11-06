Özgün Bugünkü maçlar hangileri? 6 Kasım 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar hangileri? 6 Kasım 2022 maç programı

Bugünkü maçların İstanbulspor Fenerbahçe maçı olacak. Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk eden Alanyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın ligde konuğu Ümraniyespor olurken, Fenerbahçe, ise İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün oynanan maçlarda Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Fulham’ı 2-1, Leicester City ise Everton’u 2-0 yendi. Peki 6 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 6 Kasım 2022 maçları
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta?

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de dün Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı vardı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de bugün Trabzonspor-Kayserispor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 13. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.

Maç programı
Maç programı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Premier Lig'de bugün zorlu karşılaşmalar var. Chelsea ile Arsenel, Aston Villa-Manchester United, Tottenham-Liverpool maçı bugün oynanacak. İşte Süper Lig, Premier Lig ve diğer maçların bugünkü programı.

Bugün kimin maçı var 6 Kasım Pazar programı (Süper Lig)

  1. 14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
  2. 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
  3. 20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 Kasım Pazartesi Süper Lig kimin maçı var?

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

Bugün hangi maçlar var?

  1. 09:00 Western United – Adelaide United Avustralya A Ligi Bilyoner
  2. 12:00 Fenerbahçe – 1207 Antalya Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
  3. 12:30 Horn – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  4. 12:30 Hougang – Tampines Singapur Kupasi Bilyoner
  5. 12:30 Tanjong Pagar – Geylang Singapur Kupasi Bilyoner
  6. 13:00 Lokomotif Tiflis – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  7. 13:00 Samgurali – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 13:30 Denizlispor – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports 2
  9. 14:00 Y.Amasyaspor – Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  10. 14:00 Yomraspor – Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
  11. 14:00 Elazığspor – Nevşehir Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
  12. 14:00 Çankaya FK – Akhisarspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  13. 14:00 Sebail – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  14. 14:00 52 Orduspor – Şile Yıldız TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  15. 14:00 Çatalcaspor – Hacettepe TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  16. 14:00 Kuşadasıspor – Bayrampaşa TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  17. 14:00 Mersin İY – Konyaspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
  18. 14:15 Utrecht – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  19. 14:30 Gaziantep FK – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  20. 14:30 Bologna – Torino İtalya Serie A S Sport Plus
  21. 14:30 Legnica – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  22. 15:00 Lorient – PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  23. 15:00 Chelsea – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  24. 15:00 St.Johnstone – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
  25. 15:00 Naestved – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  26. 15:00 Bravo – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  27. 15:30 Braunschweig – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
  28. 15:30 Hamburg – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3
  29. 15:30 Nürnberg – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
  30. 15:30 KAA Gent – Club Brugge Belçika Pro League Tivibu Spor 2
  31. 16:00 Samsunspor – Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  32. 16:00 Atletico Madrid – Espanyol İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  33. 16:00 Ibiza – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
  34. 16:00 Aalborg – Silkeborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  35. 16:00 Viborg – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  36. 16:15 Servette – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  37. 16:15 Vaduz – Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  38. 16:30 Volendam – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
  39. 16:30 Twente – G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner
  40. 16:30 Altach – Sturm Graz Avusturya Bundesliga Bilyoner
  41. 16:30 WSG Tirol – Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner
  42. 17:00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  43. 17:00 Monza – Verona İtalya Serie A Bilyoner
  44. 17:00 Sampdoria – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  45. 17:00 Clermont – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  46. 17:00 Nice – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  47. 17:00 Reims – Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  48. 17:00 Toulouse – Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  49. 17:00 Aston Villa – Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  50. 17:00 Southampton – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  51. 17:00 West Ham – Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  52. 17:00 Saburtalo Tiflis – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  53. 17:00 AIK Stockholm – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
  54. 17:00 Djurgarden – Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner
  55. 17:00 Hacken – Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner
  56. 17:00 Helsingborg – Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner
  57. 17:00 Kalmar – Sundsvall İsveç Allsvenskan Bilyoner
  58. 17:00 Malmö – Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner
  59. 17:00 Sirius – Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner
  60. 17:00 Varnamo – Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
  61. 17:00 Varazdin – Rijeka Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  62. 17:00 Vejle – Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  63. 17:00 Maribor – Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  64. 17:00 Panetolikos – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  65. 17:00 Slovan Liberec – Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
  66. 17:00 Mlada Boleslav – Teplice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  67. 17:00 Slovacko – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  68. 17:00 Widzew Lodz – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  69. 17:15 Hermannstadt – Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner
  70. 17:30 B.Leverkusen – Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  71. 18:00 St.Gilloise – Westerlo Belçika Pro League Bilyoner
  72. 18:00 Hearts – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner
  73. 18:00 Karabağ – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi Bilyoner
  74. 18:00 Kopenhag – Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  75. 18:00 Lommel – Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  76. 18:00 Torquay – Derby County İngiltere FA Cup Tivibu Spor 5
  77. 18:15 Real Sociedad – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  78. 18:15 Real Oviedo – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
  79. 18:15 Como – Venezia İtalya Serie B Bilyoner
  80. 18:30 Rio Ave – Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner
  81. 18:30 Basel – Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  82. 18:30 Lugano – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  83. 18:45 Ajax – PSV Hollanda Eredivisie Vole App Bilyoner
  84. 18:45 RKC Waalwijk – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner
  85. 18:55 Suduva – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner
  86. 19:00 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  87. 19:00 Rapid Wien – LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner
  88. 19:00 Aalesund – Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  89. 19:00 Bodo Glimt – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  90. 19:00 Ham Kam – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  91. 19:00 Haugesund – Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  92. 19:00 Jerv – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  93. 19:00 Molde – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  94. 19:00 Odds BK – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  95. 19:00 Sarpsborg 08 – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  96. 19:05 Lille – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  97. 19:10 Dinamo Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  98. 19:30 Freiburg – Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
  99. 19:30 Tottenham – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  100. 19:30 Zilina – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  101. 19:30 Lech Poznan – Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  102. 20:00 Trabzonspor – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  103. 20:00 Roma – Lazio İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  104. 20:00 Odense – Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  105. 20:00 Slavia Prag – Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner
  106. 20:30 Villarreal – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  107. 20:30 Antwerp – Anderlecht Belçika Pro League Tivibu Spor 2
  108. 20:30 Las Palmas – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner
  109. 20:30 Malaga – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner
  110. 20:30 Panathinaikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  111. 21:00 Braga – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
  112. 21:00 Maritimo – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
  113. 21:30 Asteras Tripolis – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  114. 22:00 Coritiba – Flamengo Brezilya Serie A D Smart Kanal 90
  115. 22:00 Cuiaba Esporte – Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2,Spor Smart 2
  116. 22:00 Steaua Bükreş – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
  117. 22:00 Bohemians 1905 – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  118. 22:00 Derry City – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  119. 22:00 Drogheda – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  120. 22:00 St. Patricks – Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  121. 22:00 Dublin – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  122. 22:00 Audax Ital. – Deportes La Serena Şili Primera Ligi Bilyoner
  123. 22:00 Antofagasta – Universidad Catolica Şili Primera Ligi Bilyoner
  124. 22:00 Coquimbo Unido – Curico Unido Şili Primera Ligi Bilyoner
  125. 22:00 Nublense – Colo Colo Şili Primera Ligi Bilyoner
  126. 22:00 Lierse – Genk U23 Belçika 1. B Ligi
  127. 22:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  128. 22:45 Marsilya – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  129. 23:00 Real Betis – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
  130. 23:00 Oostende – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
  131. 23:00 Albacete – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner
  132. 23:00 Boca Juniors – Racing Club Arjantin Şampiyonlar Kupasi D Smart Kanal 91
  133. 23:30 Estoril – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

Sporda bugünün diğer programları

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Göztepe ve Eyüpspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi maçlarıyla devam edilecek.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası 3 maçla sürecek.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası VakıfBank-Sigorta Shop, Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, PTT-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinin rövanşında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Litvanya'nın Granitas-Karys Kaunas takımıyla karşılaşacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasına 2 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de alet finalleriyle sona erecek. Ferhat Arıcan, paralel barda mücadele edecek.

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