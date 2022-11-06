Bugünkü maçlar hangileri? 6 Kasım 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de dün Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı vardı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de bugün Trabzonspor-Kayserispor maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 13. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Premier Lig'de bugün zorlu karşılaşmalar var. Chelsea ile Arsenel, Aston Villa-Manchester United, Tottenham-Liverpool maçı bugün oynanacak. İşte Süper Lig, Premier Lig ve diğer maçların bugünkü programı.
Bugün kimin maçı var 6 Kasım Pazar programı (Süper Lig)
- 14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
- 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
7 Kasım Pazartesi Süper Lig kimin maçı var?
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
Bugün hangi maçlar var?
- 09:00 Western United – Adelaide United Avustralya A Ligi Bilyoner
- 12:00 Fenerbahçe – 1207 Antalya Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
- 12:30 Horn – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 12:30 Hougang – Tampines Singapur Kupasi Bilyoner
- 12:30 Tanjong Pagar – Geylang Singapur Kupasi Bilyoner
- 13:00 Lokomotif Tiflis – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 13:00 Samgurali – Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 13:30 Denizlispor – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports 2
- 14:00 Y.Amasyaspor – Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 14:00 Yomraspor – Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
- 14:00 Elazığspor – Nevşehir Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
- 14:00 Çankaya FK – Akhisarspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Sebail – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 14:00 52 Orduspor – Şile Yıldız TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Çatalcaspor – Hacettepe TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Kuşadasıspor – Bayrampaşa TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:00 Mersin İY – Konyaspor TFF 3. Lig Fuchs Sports Youtube
- 14:15 Utrecht – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 14:30 Gaziantep FK – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 14:30 Bologna – Torino İtalya Serie A S Sport Plus
- 14:30 Legnica – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 15:00 Lorient – PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 15:00 Chelsea – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 15:00 St.Johnstone – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 15:00 Naestved – Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Bravo – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 15:30 Braunschweig – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
- 15:30 Hamburg – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3
- 15:30 Nürnberg – Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
- 15:30 KAA Gent – Club Brugge Belçika Pro League Tivibu Spor 2
- 16:00 Samsunspor – Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 16:00 Atletico Madrid – Espanyol İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 16:00 Ibiza – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 16:00 Aalborg – Silkeborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 16:00 Viborg – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 16:15 Servette – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 16:15 Vaduz – Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 16:30 Volendam – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 16:30 Twente – G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 16:30 Altach – Sturm Graz Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 16:30 WSG Tirol – Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 17:00 Antalyaspor – Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Monza – Verona İtalya Serie A Bilyoner
- 17:00 Sampdoria – Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 17:00 Clermont – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Nice – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Reims – Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 17:00 Toulouse – Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 17:00 Aston Villa – Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 17:00 Southampton – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
- 17:00 West Ham – Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
- 17:00 Saburtalo Tiflis – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 AIK Stockholm – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Djurgarden – Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Hacken – Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Helsingborg – Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Kalmar – Sundsvall İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Malmö – Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Sirius – Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Varnamo – Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 17:00 Varazdin – Rijeka Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Vejle – Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Maribor – Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Panetolikos – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Slovan Liberec – Hradec Kralove Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Mlada Boleslav – Teplice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Slovacko – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Widzew Lodz – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 17:15 Hermannstadt – Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner
- 17:30 B.Leverkusen – Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 18:00 St.Gilloise – Westerlo Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Hearts – Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 18:00 Karabağ – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi Bilyoner
- 18:00 Kopenhag – Lyngby Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 Lommel – Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 18:00 Torquay – Derby County İngiltere FA Cup Tivibu Spor 5
- 18:15 Real Sociedad – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 18:15 Real Oviedo – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:15 Como – Venezia İtalya Serie B Bilyoner
- 18:30 Rio Ave – Boavista Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:30 Basel – Sion İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Lugano – FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 18:45 Ajax – PSV Hollanda Eredivisie Vole App Bilyoner
- 18:45 RKC Waalwijk – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 18:55 Suduva – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner
- 19:00 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 19:00 Rapid Wien – LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 19:00 Aalesund – Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Bodo Glimt – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Ham Kam – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Haugesund – Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Jerv – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Molde – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Odds BK – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:00 Sarpsborg 08 – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 19:05 Lille – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 19:10 Dinamo Zagreb – Sibenik Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Freiburg – Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
- 19:30 Tottenham – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 19:30 Zilina – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 19:30 Lech Poznan – Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:00 Trabzonspor – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Roma – Lazio İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 20:00 Odense – Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 Slavia Prag – Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:30 Villarreal – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 20:30 Antwerp – Anderlecht Belçika Pro League Tivibu Spor 2
- 20:30 Las Palmas – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:30 Malaga – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:30 Panathinaikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Braga – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 21:00 Maritimo – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 21:30 Asteras Tripolis – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 22:00 Coritiba – Flamengo Brezilya Serie A D Smart Kanal 90
- 22:00 Cuiaba Esporte – Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor 2,Spor Smart 2
- 22:00 Steaua Bükreş – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 Bohemians 1905 – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Derry City – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Drogheda – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 St. Patricks – Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Dublin – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:00 Audax Ital. – Deportes La Serena Şili Primera Ligi Bilyoner
- 22:00 Antofagasta – Universidad Catolica Şili Primera Ligi Bilyoner
- 22:00 Coquimbo Unido – Curico Unido Şili Primera Ligi Bilyoner
- 22:00 Nublense – Colo Colo Şili Primera Ligi Bilyoner
- 22:00 Lierse – Genk U23 Belçika 1. B Ligi
- 22:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 22:45 Marsilya – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 23:00 Real Betis – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:00 Oostende – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
- 23:00 Albacete – Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:00 Boca Juniors – Racing Club Arjantin Şampiyonlar Kupasi D Smart Kanal 91
- 23:30 Estoril – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart
Sporda bugünün diğer programları
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Göztepe ve Eyüpspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.
TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Rize Belediyesi maçlarıyla devam edilecek.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası 3 maçla sürecek.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftası VakıfBank-Sigorta Shop, Galatasaray HDI Sigorta-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, PTT-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinin rövanşında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Litvanya'nın Granitas-Karys Kaunas takımıyla karşılaşacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasına 2 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de alet finalleriyle sona erecek. Ferhat Arıcan, paralel barda mücadele edecek.