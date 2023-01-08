Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2023 Pazar maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Ocak Pazar 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.
- 09:00 Jinan Xingzhou – Zhejiang Professional Çin Federasyon Kupasi Bilyoner
- 11:30 Chengdu Rongcheng – Shanghai Port Çin Federasyon Kupasi Bilyoner
- 11:30 ODTÜ – İzmir BB Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
- 12:00 Fenerbahçe – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
- 13:30 Fatih Karagümrük – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 14:15 Utrecht – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 14:30 Salernitana – Torino İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 15:30 Genk – Club Brugge Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 1
- 15:30 Bristol City – Swansea İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 16:00 Almeria – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 16:00 Ankaragücü – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 16:00 Giresunspor – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports Max 1
- 16:00 Granada – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 16:30 Motherwell – Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 16:30 Cambuur – Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 16:30 NEC Nijmegen – Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 17:00 Lazio – Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 17:00 Spezia – Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
- 17:00 Volos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Cardiff City – Leeds United İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
- 17:00 Norwich City – Blackburn İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
- 17:30 Chataigneraie – Lorient Fransa Kupası Bein Sports 4
- 17:30 Belfort – St Quentin Fransa Kupası Bilyoner
- 17:30 Chamalieres – Bourges Fransa Kupası Bilyoner
- 17:30 Jura Sud – Ajaccio Fransa Kupası Bilyoner
- 17:30 Loon Plage – Reims Fransa Kupası Bilyoner
- 18:00 Zulte Waregem – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Atromitos – Ionikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 18:15 Rayo Vallecano – Real Betis İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 18:15 Real Zaragoza – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:30 Paços Ferreira – GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:45 Excelsior – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 19:00 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Dundee United – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Tivibu Spor 3
- 19:30 Aston Villa – Stevenage İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 19:30 Manchester City – Chelsea İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
- 20:00 Sampdoria – Napoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 20:00 Aris – Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 Dunkerque HB – Auxerre Fransa Kupası Bein Sports 4
- 20:00 Aubagne – Chambery Fransa Kupası Bilyoner
- 20:00 Avoine – Vierzon Fransa Kupası Bilyoner
- 20:00 Lannion – Toulouse Fransa Kupası Bilyoner
- 20:00 Pontivyen – Les Herbiers Fransa Kupası Bilyoner
- 20:30 Sevilla – Getafe İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 20:30 Anderlecht – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
- 20:30 AEK – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:30 Las Palmas – Racing Santander İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 21:00 Maritimo – Sporting Portekiz Liga NOS Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 21:00 Universidad Nacional – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
- 22:45 Milan – Roma İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 22:45 Lille – Troyes Fransa Kupası Bein Sports 4
- 23:00 Atletico Madrid – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 23:00 Leuven – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner
- 23:00 Eibar – Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:30 Boavista – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Bilyoner
Süper Lig 8 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var?
- 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
- 16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
- 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
Süper Lig 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)