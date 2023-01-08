Bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2023 Pazar maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 8 Ocak Pazar 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

09:00 Jinan Xingzhou – Zhejiang Professional Çin Federasyon Kupasi Bilyoner

11:30 Chengdu Rongcheng – Shanghai Port Çin Federasyon Kupasi Bilyoner

11:30 ODTÜ – İzmir BB Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00 Fenerbahçe – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV

13:30 Fatih Karagümrük – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

14:15 Utrecht – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner

14:30 Salernitana – Torino İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

15:30 Genk – Club Brugge Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 1

15:30 Bristol City – Swansea İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2

16:00 Almeria – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

16:00 Ankaragücü – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Giresunspor – Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports Max 1

16:00 Granada – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner

16:30 Motherwell – Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner

16:30 Cambuur – Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner

16:30 NEC Nijmegen – Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner

17:00 Lazio – Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

17:00 Spezia – Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Volos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

17:00 Cardiff City – Leeds United İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3

17:00 Norwich City – Blackburn İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4

17:30 Chataigneraie – Lorient Fransa Kupası Bein Sports 4

17:30 Belfort – St Quentin Fransa Kupası Bilyoner

17:30 Chamalieres – Bourges Fransa Kupası Bilyoner

17:30 Jura Sud – Ajaccio Fransa Kupası Bilyoner

17:30 Loon Plage – Reims Fransa Kupası Bilyoner

18:00 Zulte Waregem – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner

18:00 Atromitos – Ionikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

18:15 Rayo Vallecano – Real Betis İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

18:15 Real Zaragoza – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner

18:30 Paços Ferreira – GD Chaves Portekiz Liga NOS Bilyoner

18:45 Excelsior – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner

19:00 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Dundee United – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, Tivibu Spor 3

19:30 Aston Villa – Stevenage İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2

19:30 Manchester City – Chelsea İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1

20:00 Sampdoria – Napoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

20:00 Aris – Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Dunkerque HB – Auxerre Fransa Kupası Bein Sports 4

20:00 Aubagne – Chambery Fransa Kupası Bilyoner

20:00 Avoine – Vierzon Fransa Kupası Bilyoner

20:00 Lannion – Toulouse Fransa Kupası Bilyoner

20:00 Pontivyen – Les Herbiers Fransa Kupası Bilyoner

20:30 Sevilla – Getafe İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

20:30 Anderlecht – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner

20:30 AEK – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:30 Las Palmas – Racing Santander İspanya La Liga 2 Bilyoner

21:00 Maritimo – Sporting Portekiz Liga NOS Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00 Universidad Nacional – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner

22:45 Milan – Roma İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

22:45 Lille – Troyes Fransa Kupası Bein Sports 4

23:00 Atletico Madrid – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

23:00 Leuven – Kortrijk Belçika Pro League Bilyoner

23:00 Eibar – Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner

23:30 Boavista – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Bilyoner

Süper Lig 8 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var?

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

Süper Lig 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

Bugün kimin maçı var? (8 Ocak 2023 Pazar maç programı)