Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak, 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Bugün saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? Karne öğleden sonra mı verilecek? İşte detaylar...

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen ve okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.