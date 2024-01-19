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Okullarda ilk dönemin sonuna gelindi! Bugün karneler dağıtılacak: 19 Ocak okullarda ders işlenecek mi?

Karnelerin ne zaman verileceği, okullarda 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, bugün okul var mı, karne günü ders işlenecek mi? 19 Ocak 2024 Cuma günü okul yarım gün mü, tam gün mü? İşte ayrıntılı bilgiler...

09:19 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Karne günü
Karne günü

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak, 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak. Bugün saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? Karne öğleden sonra mı verilecek? İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böylelikle okullarda 1. dönem 22 Ocak'ta sona erecek.

Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen ve okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.



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