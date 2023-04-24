|
Reklam
Reklam
Özgün

24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor

14 Nisan'da başlayan ara tatil, bayram tatiliyle de birleşti. Ayrıca 23 Nisan da bu sene Pazar gününe denk geldi. Bunun üzerine öğrenciler de okula dönecekleri tarihleri sorguluyor. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar günü itibarıyla sona ererken okulların ne zaman açılacağı ve 24 Nisan'da ders olup olmadığı merak konusu oldu. Bugün okul var mı? Ara tatil bitti mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

08:24 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ara tatil

Ara tatil

19 milyon öğrenci ara tatil ve Ramazan bayramı tatilini tamamladı. Öğrencilerin okula başlayacağı tarih ise merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre okullarda ikinci dönem yapılacak ara tatil 17-20 Nisan tarihlerine denk geldi.

24 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşti. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.



#okul
#ara tatil
#Milli Eğitim Bakanlığı
#24 nisan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.