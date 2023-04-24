19 milyon öğrenci ara tatil ve Ramazan bayramı tatilini tamamladı. Öğrencilerin okula başlayacağı tarih ise merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre okullarda ikinci dönem yapılacak ara tatil 17-20 Nisan tarihlerine denk geldi.

24 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşti. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.







