Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul İmsakiyesinde yer alan bilgilere göre, bugün İstanbul'da sahur vakti saat ... olacak. Mübarek Ramazan ayının ilk dokuz günü geride kalırken, onuncu gün için sahura kalkılacak ve niyet edilecek. İstanbul'da oruç tutanlar sabah ezan saatini Diyanet'in yayınladığı İstanbul İmsakiyesi üzerinden takip ediyor. İşte 10 Mart İstanbul sahur vakti.





İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan bilgilere göre, İstanbul'da bugün (10 Mart) sahur vakti saat 05.53'te olacak.

Ramazan'da sindirim sağlığı için uzman uyarıları

Uzmanlar, Ramazan ayında sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayan bireylerin oruç tutarken dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. İftar ve sahurda sağlıklı beslenme kurallarına uymanın önemine vurgu yapılıyor.

Ramazan ayı, oruç tutan bireylerin beslenme alışkanlıklarında önemli değişikliklere neden oluyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar için bu süreçte ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. OFM Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fatih Yüksel Işıksal, Ramazan boyunca sağlıklı beslenme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.





Sağlıklı beslenme için altın kurallar

Dr. Işıksal, Ramazan'da yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak, iftar ve sahur öğünlerinin düzenli planlanması gerektiğini belirtti. "Günlük beslenme sahur, iftar ve iftardan sonra iki ara öğün şeklinde planlanmalı. Sahur asla atlanmamalı; hafif kahvaltılıklar, çorba veya zeytinyağlı sebze yemekleri tercih edilmeli. İftara hafif bir başlangıç yapılmalı, ana yemek ve salata ile devam edilmeli. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketilmeli ve yemekler yavaş yenmeli. Büyük porsiyonlar yerine küçük ve sık öğünler tercih edilmeli. İftardan sonra yapılacak kısa yürüyüşler sindirimi kolaylaştırabilir. Ağır, yağlı ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmeli" dedi.





Sindirim sistemi hastalarına kritik uyarılar

Dr. Işıksal, reflü, gastrit, ülser, karaciğer rahatsızlıkları, kabızlık ve safra kesesi hastalıkları olan bireylerin oruç tutarken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Reflü hastalarının iftarda aşırı ve hızlı yemek yemekten kaçınması gerektiğini ifade eden Dr. Işıksal, "Yemekler yavaş ve küçük lokmalar halinde tüketilmeli. Yüksek kalorili ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Sahurdan hemen sonra yatılmamalı, en az 1-2 saat beklenmeli. Kahve, çikolata, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı" dedi.





Gastrit ve karaciğer hastaları dikkat etmeli

Gastrit ve ülser hastaları için düzenli ve dengeli beslenmenin önem taşıdığını belirten Dr. Işıksal, "Sahur ve iftar arasında bir ara öğün eklenmeli, mide uzun süre boş kalmamalı. Mide kanaması veya ülseri olan bireyler oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışmalı. Karaciğer hastaları ise yüksek kalorili besinlerden uzak durmalı. Uzun süreli açlık sonrası ağır gıdalar tüketmek karaciğer yağlanmasını artırabilir" diye konuştu.





Kabızlık ve safra kesesi hastalarına özel tavsiyeler

Kabızlık sorunu yaşayan bireylerin lif oranı yüksek gıdalar tüketmesi gerektiğini belirten Dr. Işıksal, "Kepekli tahıllar, kuru baklagiller ve sebzeler kabızlığa iyi gelir. Yeterli su tüketimi de çok önemlidir. Gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Safra kesesi hastaları ise uzun süreli açlıktan kaçınmalı, iftar ve sahurda ağır gıdalar yerine hafif ve dengeli beslenmelidir" dedi.



