Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler neye göre yapılacak? Ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.