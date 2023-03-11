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Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak

Bursa’da, saatteki hızı zaman zaman 77 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkisini artırabileceği belirtilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da baca zehirlenmesi ve çatı uçmasına karşı uyarı yapıldı. Bursa 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:15 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa’da, saatteki hızı zaman zaman 77 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için

FIRTINA HIZI 77 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bursa’da, saatteki hızı zaman zaman 77 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ellerindeki kıyafetleriyle korunmaya çalıştı. Şemsiye açarak korunmak isteyenler de hızı zaman zaman 77 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtınada yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkisini artırabileceği belirtilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) da baca zehirlenmesi ve çatı uçmasına karşı uyarı yapıldı.

BURSA-İSTANBUL HATTINDA FIRTINA NEDENİYLE 4 DENİZ OTOBÜSÜ SEFERI DAHA İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.



#Bursa
#hava durumu
#fırtına
#meteoroloji
#AFAD
#sağanak yağış
2 gün önce
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Bursa'da kuvvetli fırtına ve sağanak
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