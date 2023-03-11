İstanbul 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye genelinde bugünden itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Marmara'da lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. 58 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?