İstanbul 5 günlük hava durumu
İstanbul için beklenen yağış öğle saatlerinde Anadolu Yakasında başladı. Yağmur sonrası D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında trafik yoğunluk oranı yüzde 74’e ulaştı.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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13 dakika önce
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