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İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili oluyor

Marmara bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan lodos ve sağanak yağmur uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:08 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul 5 günlük hava durumu

İstanbul için beklenen yağış öğle saatlerinde Anadolu Yakasında başladı. Yağmur sonrası D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında trafik yoğunluk oranı yüzde 74’e ulaştı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul 5 günlük hava durumu için


#İstanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#Anadolu Yakası
#sağanak yağış
13 dakika önce
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İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkili oluyor
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