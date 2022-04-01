2022 Bursa İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Bursa sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bursa'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bursa imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bursa iftar vakti, Bursa Sahur vaktini de içeren Bursa 2022 imsakiyesi..

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