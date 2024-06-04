Kurban satış yerlerinin yanında, bazı özel alanlarda da kurban kesimi yapılabilmektedir. Bu alanlar için güncel bilgiler Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün web sitesinden ve Bursa Valiliği'nin duyurularından takip edilebilir. Bursa 2024 kurban kesim ve satış yerleri Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.
Kurban kurban satış (pazar) yerleri 2024
Kurban kurban kesim alanları 2024
Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?
Kurban, veteriner kontrolünden geçmiş ve sağlıklı olmalıdır.
Kesim işlemi, hijyenik ve uygun bir ortamda yapılmalıdır.
Kesim sırasında bıçak keskin olmalı ve tek hamlede yapılmalıdır.
Hayvanın canı acımadan, hızlı ve acısız bir şekilde kesilmesi önemlidir.
Kesim işlemini bilen ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması önerilmektedir.