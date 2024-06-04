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Bursa kurban kesim ve satış yerleri 2024 Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açıklandı: İşte Bursa kurban pazarı adresleri

Kurban Bayramı yaklaşırken, Bursa'da kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler de merak konusu oluyor. Bursa kurban pazarı, hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda kurban kesmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2024 kurban satış alanları ve kurban kesim yerleri açıklandı. İşte 2024 kurban pazar yerleri.

16:24 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:24 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Bursa kurban satış ve kesim yerleri 2024
Bursa kurban satış ve kesim yerleri 2024

Kurban satış yerlerinin yanında, bazı özel alanlarda da kurban kesimi yapılabilmektedir. Bu alanlar için güncel bilgiler Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün web sitesinden ve Bursa Valiliği'nin duyurularından takip edilebilir. Bursa 2024 kurban kesim ve satış yerleri Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Kurban kurban satış (pazar) yerleri 2024

Kurban kurban kesim alanları 2024

Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Kurban, veteriner kontrolünden geçmiş ve sağlıklı olmalıdır.

Kesim işlemi, hijyenik ve uygun bir ortamda yapılmalıdır.

Kesim sırasında bıçak keskin olmalı ve tek hamlede yapılmalıdır.

Hayvanın canı acımadan, hızlı ve acısız bir şekilde kesilmesi önemlidir.

Kesim işlemini bilen ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması önerilmektedir.


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