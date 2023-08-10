’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. İşte detaylar.