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Bursa’da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Bursa’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar.

14:38 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bursa Haberleri

Bursa Haberleri

’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışan yaralı ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. İşte detaylar.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Orhaneli-Harmancık yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö.’nün kullandığı 16 ABF 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 KL 859 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri aracın içerisinde sıkıştı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Bursa
#Orhaneli-Harmancık
#Bursa haberleri
17 dakika önce
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