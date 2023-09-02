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Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını

Bursa, Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi. İşte detaylar.

17:39 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bursa haberleri

Bursa haberleri

’da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü. İşte detaylar.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere müdahale etmek için bütün ekipler seferber oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından da görüldü.



#Bursa
#Mudanya
#Bursa haberleri
#Göynüklü
#Altıntaş
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını