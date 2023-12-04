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Bursa fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,98 kilometre olarak açıklandı. Bu depremin ardından Bursa fay hattı haritası sorgulanıyor. Peki Bursa fay hattı nereden geçiyor? Bursa’da fay hattı var mı? İşte olası büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek bölgeler.

15:58 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:58 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursa deprem risk haritası
Bursa deprem risk haritası
'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. Şiddetli depremin ardından Bursa'dan geçen deprem fay hattı haritası merak konusu oldu. Peki, büyük Marmara depremi için Bursa'nın en riskli ilçeleri hangileri? Bursa'da deprem riski olan yerler nereler?

Bursa fay hattı haritası

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin birinci derece deprem riski taşıyor.

Bursa deprem riski olan ilçeler hangileri?

Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor.

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.


#bursa
#bursa deprem
#bursa deprem risk haritası
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