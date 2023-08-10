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MEB İOKBS 2023 bursluluk sınavı tarihi belli oldu!

MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2023 oturumu için araştırmalar hız kazandı. Sınavın tarihlerine yönelik bilgi almak isteyen öğrenciler, internette araştırma yapıyor. Peki, 2023 İOKBS ne zaman yapılacak? İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

15:07 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İOKBS

İOKBS

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs desteği alabilmek için 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında bursluluk sınavına başvuru yaptı. Sınav tarihleri ise merak edilen konular arasında. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

MEB sınav takvimini duyurdu. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak.

2023 Bursluluk ücreti ne kadar?

2023 yılı Ocak ayından itibaren bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında gelen zammın ardından yeni ücretler yakın zamanda duyurulacak.

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?

"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."



#iokbs
#bursluluk sınavı
#2023 iokbs sınav tarihi
#meb
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