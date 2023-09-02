İOKBS
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs desteği alabilmek için 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında bursluluk sınavına başvuru yaptı. Sınav tarihleri ise merak edilen konular arasında. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman 2023?
MEB sınav takvimini duyurdu. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak.
2023 Bursluluk ücreti ne kadar?
2023 yılı Ocak ayından itibaren bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında gelen zammın ardından yeni ücretler yakın zamanda duyurulacak.
İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi nasıl alınır?
lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biridir. Sınava giderken mutlaka yanınızda bulunması gerekmektedir.
İOKBS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.