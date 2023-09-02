|
Özgün

MEB İOKBS 2023 bursluluk sınavı yarın yapılacak!

MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2023 oturumu için beklenen süre geldi. 2023 İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, 2023 İOKBS sınavı saat kaçta? İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

16:02 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İOKBS

İOKBS

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri burs desteği alabilmek için 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında bursluluk sınavına başvuru yaptı. Sınav tarihleri ise merak edilen konular arasında. Peki 2023 bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman 2023?

MEB sınav takvimini duyurdu. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak.

2023 Bursluluk ücreti ne kadar?

2023 yılı Ocak ayından itibaren bursluluk parası 863 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında gelen zammın ardından yeni ücretler yakın zamanda duyurulacak.

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi nasıl alınır?

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biridir. Sınava giderken mutlaka yanınızda bulunması gerekmektedir.

İOKBS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav yerleri yayımlandıktan sonra e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.


#iokbs
#bursluluk sınavı
#2023 iokbs sınav tarihi
#meb
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uşak'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu