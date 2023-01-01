|
Özgün

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi MHRS randevu al

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir şehir hastanesidir. Hastanenin inşaatı 2016 yılında başlamış ve 2020 yılında tamamlanmıştır. Hastanede toplam 725 klinik ve gerektiğinde yoğun bakım tıbbına dönüştürülebilen 2.682 yatak bulunmaktadır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne randevular MHRS üzerinden alınmakta. Peki Çam ve Sakura hastanesinde hangi bölümler var? İşte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktor isimleri.

10:24 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var?

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var?

Başakşehir Şehir Hastanesi olarak da bilinen
, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan bir şehir hastanesidir.

Hastane, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana kuruludur ve 2.682 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede 710 poliklinik, 90 ameliyathane ve 423 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Ayrıca, hastanede üç helikopter pisti ve 8.134 araçlık otopark bulunmaktadır.

Hastane, Türk-Japon ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilmiştir. Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile inşa edilen hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmektedir.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler bulunur?

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, birçok branşta hizmet vermektedir. Hastanede bulunan bölümler şunlardır:

  • Genel cerrahi
  • Pediatri
  • Ortopedi
  • Nöroloji
  • Jinekoloji
  • Kalp-damar cerrahisi
  • Onkoloji
  • Göz hastalıkları
  • Kulak-burun-boğaz hastalıkları
  • Diş hekimliği
  • Ruh sağlığı ve hastalıkları
Çocuk Hastanesi

Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım

Poliklinikler

Servisler

Üniteler

Çocuk Yoğun Bakım

Çocuk Üroloji

Çocuk Psikiyatri

Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuk Nefroloji

Çocuk Metabolizma

Çocuk Gelişim

Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk Evde Sağlık Birimi

Çocuk Enfeksiyon

Çocuk Endokrinoloji

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Alerji

Çocuk Acil

Çocuk Nöroloji

Genel Hastane

Tıbbı Genetik Polikliniği

Kulak Burun Boğaz

İç Hastalıkları

Plastik Cerrahi

Girişimsel Radyoloji Ünitesi

Göz Hastalıkları

Genel Cerrahi

Gastroenteroloji

Endokronoloji

Kadın Doğum Hastanesi

Klinik Haberleri

Yeni Doğan Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnterfilite

IVF (Tüp Bebek )

İnfertilite

Menopoz

Kadın Doğum Acil

Perinatoloji

Jinekolojik Onkoloji

Kalp Damar Hastanesi

Kardiyoloji

Kalp Damar Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Cerrahisi

Alerji ve İmmünoloji

Onkoloji Hastanesi

Üroloji

Nefroloji

Radyasyon Onkolojisi

Sağlık Kurulu

Tıbbi Onkoloji

Hematoloji

Geriatri

Gastroenteroloji Cerrahi

Dermatoloji

Cerrahi Onkoloji

Algoloji

Aile Hekimliği

Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi

Beyin Cerrahi

Nöroloji

Ortopedi

Hemodiyaliz Ünitesi (Çocuk)

Hemodiyaliz Ünitesi (Yetişkin)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Klinikler

Acil Tıp Klinikleri

Kadın Doğum Acil Tıp Kliniği

Çocuk Acil Tıp Kliniği

Erişkin Acil Tıp Kliniği,

Dahili Birimler

Çocuk Nöroloji

Röportaj Prof. Dr. İhsan KAFADAR E-Dergi

Aile Hekimliği

Acil Tıp Kliniği

Tıbbı Onkoloji

Tıbbı Genetik Polikliniği

Spor Hekimliği

Romatoloji

Radyoloji Kliniği

Radyasyon Onkolojisi

Psikiyatri

Obezite Polikliniği

Odyometri

Nöroloji

Nefroloji

Kardiyoloji

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)

Nükleer Tıp Kliniği

Hematoloji

Göğüs Hastalıkları

Girişimsel Radyoloji Ünitesi

Geriatri

Gastroenteroloji

Enfeksiyon Hastalıkları

Endokronoloji

Diş

Dermatoloji (Cildiye)

Dahiliye

Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Çocuk Hastalıkları ve sağlığı

Beslenme ve Diyet Birimi

Alerji ve İmmünoloji

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği

Algoloji

Hematoloji

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Nükleer Tıp Kliniği

Terapötik Aferez Merkezi

Görüntüleme Merkezi

Abdominal ve Toraks Radyoloji

Nöroradyoloji

Pediatrik Radyoloji

Meme Radyolojisi

Cerrahi Birimler

Ortopedi ve Travmatoloji

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Kliniği

Kulak Burun Boğaz

Kalp Damar Cerrahisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Perinatoloji

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnterfilite

İnfertilite

IVF (Tüp Bebek )

Menopoz

Göz Hastalıkları

Göğüs Cerrahisi

Genel Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahi

Çocuk Cerrahisi

Beyin Cerrahi Kliniği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Üroloji

Yoğun Bakım Kliniği

Çocuk Kardiyoloji Kliniği

El Cerrahisi

Laboratuvar Branşlar

Tıbbi Patoloji

Tıbbı Mikrobiyoloji

Tıbbı Biyokimya

Tıbbı Viroloji

Görüntüleme Hizmetleri

Nöroradyoloji Kliniği

Pediatrik Radyoloji

Meme Radyolojisi

Abdominal ve Toraks Radyolojisi

Yanık merkeziİleri

Evre Parkison Hastalığı

Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

Taş Kırma Ünitesi

Sigara Bırakma Polikliniği

Solunum Fonksiyonları Testi

Rop Tarama ve Tedavi

Robotik Cerrahi

Radyoaktif İyon Tedavi Ünitesi

Radyasyon Onkolojisi

Palyatif Bakım Merkezi

Nükleer Tıp Kliniği

Kronik Ürtiker (Kurdeşen) Polikliniği

Kemoterapi Ünitesi(Erişkin)

Kemoterapi Ünitesi(Çocuk)

Kemik İliği Nakil Merkezi

Kan Transfüzyon ve Aferez Merkezi

IVF ( Tüp Bebek )

Hiperbarik Tedavi Ünitesi

Hemodiyaliz Ünitesi (Çocuk)

Hemodiyaliz Ünitesi (Yetişkin)

Girişimsel Radyoloji Ünitesi

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

Gebe Eğitim Merkezi

Excimer Lazer (Gözlükten Kurtulma)

Endoskopi Ünitesi

Diyabetik Yara Polikliniği

Anjiyografi Ünitesi

Diyaliz erişkin ve pediatrik

Hastane, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biridir ve İstanbul'un sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamaktadır.

Çam ve Sakura Hastanesi'nin öne çıkan özellikleri şunlardır
:

Yenilikçi teknolojilerle donatılmış modern bir hastanedir.

Geniş bir branş yelpazesine sahiptir.

Hastalara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul'un sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamaktadır.

Çam ve Sakura Hastanesi çocuk cerrahisi doktorları kimler?

DOÇ.DR. FATMA SARAÇ

DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN

UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN

UZM.DR. BURCU ARI

UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK

UZM.DR. MEHMET YAZICI

UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ

UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL

Çam ve Sakura Hastanesi fizik tedavi doktorları kimler?

DOÇ.DR. FATMA SARAÇ

DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN

UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN

UZM.DR. BURCU ARI

UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK

UZM.DR. MEHMET YAZICI

UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ

UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL

Çam ve Sakura Hastanesi göz doktorları kimler?

DOÇ.DR. FATMA SARAÇ

DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN

UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN

UZM.DR. BURCU ARI

UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK

UZM.DR. MEHMET YAZICI

UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ

UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tüm poliklinik doktor isimleri için
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi MHRS randevu almak için
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)

MHRS Randevu Sistemi Giriş ve MHRS hastane randevu alma ekranı devlet hastaneleri veya Aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağı kuruluşmalarında muayene olmak isteyen kişilerce sorgulanıyor. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS'den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekir. Sisteme üye olduktan sonra, randevu almak istediğiniz hastane ve poliklinik seçebilirsiniz. Randevu alma işlemi sırasında, randevu almak istediğiniz tarih ve saati seçmeniz gerekir. MHRS'den randevu almanın herhangi bir ücreti yoktur. Peki, Hastane ve Aile hekimleri için MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? MHRS uygulaması ile ve telefon ile randevu alma.

#Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
#Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bölümleri
#Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı