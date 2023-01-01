Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var?
Hastane, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana kuruludur ve 2.682 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanede 710 poliklinik, 90 ameliyathane ve 423 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Ayrıca, hastanede üç helikopter pisti ve 8.134 araçlık otopark bulunmaktadır.
Hastane, Türk-Japon ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli çerçevesinde inşa edilmiştir. Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile inşa edilen hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmektedir.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler bulunur?
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, birçok branşta hizmet vermektedir. Hastanede bulunan bölümler şunlardır:
- Genel cerrahi
- Pediatri
- Ortopedi
- Nöroloji
- Jinekoloji
- Kalp-damar cerrahisi
- Onkoloji
- Göz hastalıkları
- Kulak-burun-boğaz hastalıkları
- Diş hekimliği
- Ruh sağlığı ve hastalıkları
Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım
Servisler
Üniteler
Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Üroloji
Çocuk Psikiyatri
Çocuk Kardiyoloji
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Nefroloji
Çocuk Metabolizma
Çocuk Gelişim
Çocuk Gastroenteroloji
Çocuk Evde Sağlık Birimi
Çocuk Enfeksiyon
Çocuk Endokrinoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Alerji
Çocuk Acil
Çocuk Nöroloji
Genel Hastane
Tıbbı Genetik Polikliniği
Kulak Burun Boğaz
İç Hastalıkları
Plastik Cerrahi
Girişimsel Radyoloji Ünitesi
Göz Hastalıkları
Genel Cerrahi
Gastroenteroloji
Endokronoloji
Kadın Doğum Hastanesi
Yeni Doğan Servisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Reprodüktif Endokrinoloji ve İnterfilite
IVF (Tüp Bebek )
İnfertilite
Menopoz
Kadın Doğum Acil
Perinatoloji
Jinekolojik Onkoloji
Kalp Damar Hastanesi
Kardiyoloji
Kalp Damar Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Alerji ve İmmünoloji
Onkoloji Hastanesi
Üroloji
Nefroloji
Radyasyon Onkolojisi
Sağlık Kurulu
Tıbbi Onkoloji
Hematoloji
Geriatri
Gastroenteroloji Cerrahi
Dermatoloji
Cerrahi Onkoloji
Algoloji
Aile Hekimliği
Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi
Beyin Cerrahi
Nöroloji
Ortopedi
Hemodiyaliz Ünitesi (Çocuk)
Hemodiyaliz Ünitesi (Yetişkin)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Acil Tıp Klinikleri
Kadın Doğum Acil Tıp Kliniği
Çocuk Acil Tıp Kliniği
Erişkin Acil Tıp Kliniği,
Dahili Birimler
Çocuk Nöroloji
Röportaj Prof. Dr. İhsan KAFADAR E-Dergi
Aile Hekimliği
Acil Tıp Kliniği
Tıbbı Onkoloji
Tıbbı Genetik Polikliniği
Spor Hekimliği
Romatoloji
Radyoloji Kliniği
Radyasyon Onkolojisi
Psikiyatri
Obezite Polikliniği
Odyometri
Nöroloji
Nefroloji
Kardiyoloji
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)
Nükleer Tıp Kliniği
Hematoloji
Göğüs Hastalıkları
Girişimsel Radyoloji Ünitesi
Geriatri
Gastroenteroloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Endokronoloji
Diş
Dermatoloji (Cildiye)
Dahiliye
Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Çocuk Hastalıkları ve sağlığı
Beslenme ve Diyet Birimi
Alerji ve İmmünoloji
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği
Algoloji
Hematoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Nükleer Tıp Kliniği
Terapötik Aferez Merkezi
Görüntüleme Merkezi
Abdominal ve Toraks Radyoloji
Nöroradyoloji
Pediatrik Radyoloji
Meme Radyolojisi
Cerrahi Birimler
Ortopedi ve Travmatoloji
Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Kliniği
Kulak Burun Boğaz
Kalp Damar Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Perinatoloji
Reprodüktif Endokrinoloji ve İnterfilite
İnfertilite
IVF (Tüp Bebek )
Menopoz
Göz Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Genel Cerrahi
Gastroenteroloji Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Beyin Cerrahi Kliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üroloji
Yoğun Bakım Kliniği
Çocuk Kardiyoloji Kliniği
El Cerrahisi
Laboratuvar Branşlar
Tıbbi Patoloji
Tıbbı Mikrobiyoloji
Tıbbı Biyokimya
Tıbbı Viroloji
Görüntüleme Hizmetleri
Nöroradyoloji Kliniği
Pediatrik Radyoloji
Meme Radyolojisi
Abdominal ve Toraks Radyolojisi
Yanık merkeziİleri
Evre Parkison Hastalığı
Uyku Bozuklukları Laboratuvarı
Taş Kırma Ünitesi
Sigara Bırakma Polikliniği
Solunum Fonksiyonları Testi
Rop Tarama ve Tedavi
Robotik Cerrahi
Radyoaktif İyon Tedavi Ünitesi
Radyasyon Onkolojisi
Palyatif Bakım Merkezi
Nükleer Tıp Kliniği
Kronik Ürtiker (Kurdeşen) Polikliniği
Kemoterapi Ünitesi(Erişkin)
Kemoterapi Ünitesi(Çocuk)
Kemik İliği Nakil Merkezi
Kan Transfüzyon ve Aferez Merkezi
IVF ( Tüp Bebek )
Hiperbarik Tedavi Ünitesi
Hemodiyaliz Ünitesi (Çocuk)
Hemodiyaliz Ünitesi (Yetişkin)
Girişimsel Radyoloji Ünitesi
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
Gebe Eğitim Merkezi
Excimer Lazer (Gözlükten Kurtulma)
Endoskopi Ünitesi
Diyabetik Yara Polikliniği
Anjiyografi Ünitesi
Diyaliz erişkin ve pediatrik
Hastane, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biridir ve İstanbul'un sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamaktadır.
Yenilikçi teknolojilerle donatılmış modern bir hastanedir.
Geniş bir branş yelpazesine sahiptir.
Hastalara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.
İstanbul'un sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamaktadır.
Çam ve Sakura Hastanesi çocuk cerrahisi doktorları kimler?
DOÇ.DR. FATMA SARAÇ
DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN
UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN
UZM.DR. BURCU ARI
UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK
UZM.DR. MEHMET YAZICI
UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ
UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL
Çam ve Sakura Hastanesi fizik tedavi doktorları kimler?
DOÇ.DR. FATMA SARAÇ
DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN
UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN
UZM.DR. BURCU ARI
UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK
UZM.DR. MEHMET YAZICI
UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ
UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL
Çam ve Sakura Hastanesi göz doktorları kimler?
DOÇ.DR. FATMA SARAÇ
DOÇ.DR. MEHMET ÖZGÜR KUZDAN
UZM.DR. BİRGÜL KARAASLAN
UZM.DR. BURCU ARI
UZM.DR. MEHMET ÇAKMAK
UZM.DR. MEHMET YAZICI
UZM.DR. OYHAN DEMİRALİ
UZM.DR. SEÇİL YÜKSEL