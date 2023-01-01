MHRS Randevu Sistemi Giriş ve MHRS hastane randevu alma ekranı devlet hastaneleri veya Aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağı kuruluşmalarında muayene olmak isteyen kişilerce sorgulanıyor. Açılımı Merkez Hekim Randevu Sistemi olan bu portaldan dilediğiniz hastaneye internetten ya da telefon üzerinden randevu alabilirsiniz. MHRS'den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekir. Sisteme üye olduktan sonra, randevu almak istediğiniz hastane ve poliklinik seçebilirsiniz. Randevu alma işlemi sırasında, randevu almak istediğiniz tarih ve saati seçmeniz gerekir. MHRS'den randevu almanın herhangi bir ücreti yoktur. Peki, Hastane ve Aile hekimleri için MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? MHRS uygulaması ile ve telefon ile randevu alma.